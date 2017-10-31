Rusya domates yasağında son durum

Gürdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2016'da yasaklanan Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatının 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlamasına ilişkin kararnamenin Rusya hükümeti tarafından yayınlandığını anımsattı.

Rus yetkililerin, daha önce aralık-nisan döneminde Türkiye'den 4 firmadan 50 bin ton domates ithal edeceklerini açıkladığını belirten Gürdoğan, bu kararı doğru bulmadıklarını ifade etti.

Gürdoğan, Rusya Federasyonu’nun bu uygulamasının sektörde tekelleşmeye ve haksız rekabete sebep olacağını ve yaş meyve sebze sektörü ihracatına ve ihracatçısına büyük zarar vereceğine inandıklarını ve bu görüşlerini de çeşitli zamanlarda dile getirdiklerine dikkati çekti.

Bu uygulamanın üreticiler üzerinde kartel oluşturarak ürünlerini ucuz fiyattan satmak zorunda bırakılmalarına neden olacağını vurgulayan Gürdoğan, "Tek taraflı belirlenen ve hangi temel ve kritere dayandırıldığı açıklanmayan firma seçimleri, sektöre hiçbir katkı sağlamayacaktır. Uygulama, gayri resmi uygulama alışkanlıklarının da doğmasına sebebiyet vererek hem ihracatçıların hem de üreticilerin büyük mağduriyet yaşamasına neden olacaktır." dedi.

Gürdoğan, Türkiye'de yaş meyve ve sebze üretiminin dünya standartlarının üstüne çıktığına işaret etti.

Ahmet Hamdi Gürdoğan, insan ve çevre sağlığı odaklı üretim yapan üreticilerin üretim alanlarında tarım teknolojilerinin bütün imkanlarından yararlanarak Ekonomi Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği içerisinde büyük başarılara imza attığını da kaydetti.

Rusya Federasyonu'nun yıllık ortalama 460 bin ton domatesi başta Fas, Çin, İran, Ermenistan ve Mısır gibi çeşitli ülkelerden ithal ettiğini anımsatan Gürdoğan, şöyle devam etti:

"Bu ülkelere hiçbir kısıtlama getirmezken sözde kendi üretimini koruma adına Türkiye’den sadece 4 firmadan toplam 50 bin ton domates ithal edecek olması anlaşılabilir değil. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi için 100 milyar dolarların telaffuz edilmesine rağmen domates, nar, patlıcan, biber ve kabak gibi ürünlerde kısıtlı sayıda firmaya ve ürüne müsaade edilmesi bu politikalarla çelişmektedir. Sektörde önü alınamayacak zararlara sebebiyet vermemesi açısından Rusya Federasyonu'na ihraç edilecek tüm ürünlerde tüm firmalara kısıtlama olmadan izin verilmesini istiyoruz."

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