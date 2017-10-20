Rusya, domatesten önce patlıcan ve nar sevkiyatına izin verdi

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, Türkiye'den yapılacak gıda ithalatına yönelik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın uluslararası haber ajansı Ria Novosti'nin haberine göre, Tkaçev, kasım-aralık döneminde Türkiye’den domates sevkiyatına izin verilebilmesi için gerekli belgeleri hazırladıklarını belirtti. Hatırlanacağı üzere bakanlık 1 Aralık'tan itibaren 50 bin tona kadar olan ithalatın önündeki engeli kaldıracağını açıklamıştı.

Tkaçev, domates kararının yanı sıra 30 Ekim’den itibaren Türkiye’den patlıcan ve nar sevkiyatına da izin verileceğini söyledi.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi'nin (Rosselhoznadzor) Türk patlıcan ve nar üretim işletmelerinin denetlemesi sonucunda 30 Ekim'den itibaren Rusya 27 Türk işletmesinden belirtilen ürünlerin sevkiyatına izin verecek " ifadesini kullandı.

Tkaçev Rusya devlet başkanlığı stratejik gelişim konseyi toplantısında, Rusya'ya Türk nar ithalat hacminin yılda yaklaşık 10-15 bin ton, patlıcanın ise 2-3 bin ton olacağını belirtti.

Bakan şu şekilde devam etti:

"2016 yılında 48 bin ton nar sevk edildi, Türkiye'nin payı %30. Bu sene sadece 15 bin ton getirildi. Şimdilik sevkiyatlarda Azerbaycan, İsrail, Mısır ve Peru lider. "

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