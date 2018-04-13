Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin Suriye'ye yönelik askeri müdahale kararı eleştirildi.

İngiltere kabinesinin Suriye'de harekete geçilmesi yönündeki kararını eleştiren Rus büyükelçiliği, olası bir askeri müdahalenin 'gözü kara' bir hamle olacağı uyarısında bulunuldu.

Büyükelçilik açıklamasında, Rus yetkililerin kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen Duma'yı ziyaret ettiği ancak herhangi bir kimyasal atık izine rastlanmadığı belirtildi.

Daha önce Rus ordusu da bölgede herhangi bir kimyasal izine rastlanmadığını duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Duma'daki 500 kişinin zehirli kimyasallara maruz kaldıkları belirtileriyle sağlık merkezlerine geldiklerini açıklamıştı.

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