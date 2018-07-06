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Rusya Milli Takımı, grup aşamasının da en çok koşan takımı oldu. Maç başına 113,9 kilometre kat eden Rusya'nın en yakın takipçisi ise 110,5 kilometre ile Sırbistan ve 110,4 kilometre ile Avustralya oldu. Rusya, maç başına atılan sprint sayısında da organizasyon lideri konumunda. Rus futbolcular, maç başına 412 sprint ile bu alanda zirvede bulunuyor.