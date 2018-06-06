Ukrayna'da yaşanan iç çatışma nedeniyle, sorunların tartışılması için Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna Dışişleri Bakanları 11 Haziran'da Berlin'de bir araya gelecek.

4 ülke, 2014'te bir araya gelerek Normandiya Dörtlüsü ismi verilen diplomatik grubu kurmuş ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan karışıklıklara çözüm bulma hedefiyle hareket etmişti.

İÇ SAVAŞTA NELER YAŞANDI?

Ukrayna'nın Rusya ile iyi ilişkiler kurması taraftarı olan Ukrayna'nın halk darbesi ile görevden uzaklaştırılan eski cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç 21 Kasım 2013 tarihinde Ukrayna hükümeti Ukrayna-Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşmasını imzalamayı reddedince halk ayaklanmaları meydana geldi. Yevromaydan olarak adlandırılan bu ayaklanmalar cumhurbaşkanının 22 Şubat'ta istifasına ve hükümetin düşmesine yol açtı.

Hükümetin düşmesinden sonra olaylar Kiev ve çevresinde yatışırken, bu sefer Rus etnik kökenli Ukraynalılar Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Yanukoviç'in düşmesi sonrası Kiev'de kurulan yeni hükümete karşı ayaklandılar.Rusya, Kırım'ı ilhak etti. Böylece olaylar uluslararası bir boyuta sıçramış oldu. Kırım'ın Rusların eline geçmesinden sonra Odessa, Kharkiv, Donetsk, Lugansk gibi Rus etnik kökenlilerin yaşadıkları şehirlerde protestolar başladı.

Kiev'de yeni kurulan hükümet başlarda iç karışıklıklar yüzünden Ukrayna Ordusunu geri planda tutmuştur. Mayıs sonu ve Haziran başlarından itibaren ise Ukrayna Ordusu genel taarruza geçmiş ve sert çarpışmalar başlamıştır. Ordu, havadan ve karadan isyancıların yerleşim birimlerini de yoğun bombardımana tutmuş ve birçok sivil de hayatını kaybetmiştir.

Özellikle 29 Mart 2018'de kurulmaya çalışılan en son ateşkesten bu yana Rus işgal kuvvetlerinin Minsk anlaşmalarında yasaklanan ağır silahlar da dahil 2 bin 500 kez ihlalde bulunduğu, 14 Ukrayna askerinin yaşamını yitirdiği, 67'sinin yaralandığı belirtilmiş, Rus tarafının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kontrolündeki Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki yerleşim yerlerine yönelik bombardımanlarını artırdığı ve Ukrayna kolluk kuvvetlerinin söz konusu saldırıları terör eylemi olarak nitelendirip, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 258. maddesi uyarınca cezai kovuşturma başlattığı bildirilmişti.

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