Matsegora yaptığı açıklamada, " Kuzey Kore'den işçilere getirilen yasak Rus ekonomisine büyük darbe olacak, fakat biz BM Güvenlik Konseyi'nin kararını kesinlikle yerine getireceğiz. Birçok vali Kuzey Kore'den gelen işçileri göndermeye başladı" dedi.



Matsegora, Rusya'nın her sene Kuzey Kore vatandaşlarına 12-15 bin vize verdiklerini ve bunların yüzde 90'ının kısa süreli işçi vizesi olduklarını belirterek, "Rusya'da yaklaşık 35 bin Kuzey Koreli çoğunlukla inşaat, tarım ve balık sanayi alanlarında çalışıyordu. Bu kişilere Rus vatandaşlarına yapılan ödemenin aynısı yapılıyordu ve bir maaştan ailenin 13 üyesi besleniyordu. Bu işçiler maaşlarının sadece yüzde 40 ila 50'sini alıyorlar, gerisi Kuzey Kore hükümetine gidiyor" dedi.



Matsegora, Kuzey Kore vatandaşlarının Rusya'da "köle" koşullarında iş yaptıklarına ilişkin söylemlerinde doğru olmadığını kaydetti.







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