Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'tan vize açıklaması - Rusya vize

Novak, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen "Rus-Türk Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 15. Dönem Toplantısı"nı AA muhabirine değerlendirdi.

Toplantı kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki bazı ticari engellerin kaldırılmasına yönelik fikir alışverinde bulunduklarını ifade eden Novak, "Gelecekteki ortak projelere ilişkin konuları ele aldık. Atılan adımlardan son derece memnunum. Geçen yıla göre ticaret hacmimiz yüzde 30 arttı ancak bu rakam bile potansiyelimizin çok altında." değerlendirmesinde bulundu.

Novak, Türk ve Rus liderlerin ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gerekli adımların atıldığını ve bu konuda iki ülkenin kurduğu ortak yatırım fonunun çalışmalarının hızla devam ettiğini bildirdi.

İki ülke arasındaki vize uygulamısında değişikliğin yakın olduğunu aktaran Novak, "Türk vatandaşlarına vize serbestliği sağlanmasına olumlu bakıyoruz. Hizmet pasaportu sahiplerine ve lisans sahibi araç kullanıcılarına vize serbestisi sağlanması için gerekli teklifleri Rusya Dışişleri Bakanlığına ilettik. Bu çalışmaların yakında sonuçlanacağı konusunda iyimseriz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE ET İHRAÇ ETMEK İSTİYORUZ"

Novak, KEK toplantısında yatırımların karşılıklı olarak çeşitlendirilmesi konusunu görüştüklerini ve tarım alanında da iki ülke arasındaki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

Rus şirketlerinin, Türkiye'ye kırmızı ve beyaz et ihraç etmek istediklerini bildiren Novak, "Tarım bakanlıklarımız gerekli sertifikaların alınması konusunda çalışmalarına devam ediyor. Türk yetkililer, üç Rus şirketi üzerinde incelemelerini sürdürüyor. Türkiye'nin bu konuda izinleri yakın zamanda vereceğini umuyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin sadece enerji alanıyla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Novak, "Sanayi, tekstil, ekipman üretimi gibi alanlarda birçok ortak yatırımımız var. Finans alanında da Sberbank'ın DenizBank'a yönelik yatırımı söz konusu." dedi.

"TÜRK AKIMI'NDA İKİNCİ HATTIN KARA KISMINDA ANLAŞTIK"

TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinde birinci ve ikinci hattın deniz kısmıyla ilgili inşaatın devam ettiğini hatırlatan Novak, "Yıl sonuna kadar ikinci hattın kara kısmının protokollerini imzalama konusunda anlaştık." dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom'un, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan ile TürkAkım üzerinden doğalgaz temini konusunda anlaşma imzaladıklarını anımsatan Novak, "Yunanistan ve İtalya'ya da doğalgaz temini konusunu yakın gelecekte değerlendireceğiz. Özellikle Güney Doğu Avrupa'nın doğalgaz ihtiyacı için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Novak, iki ülke arasındaki doğalgaz indirimi konusunun hala tahkimde olduğunu ifade ederek, "Bu konuyla ilgili müzakereler devam ediyor, ortak bir anlaşmaya varacağımızı umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne Türk yatırımcıların ortak olmasının da oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirten Novak, şunları söyledi:

"Proje bugüne kadar belirlenen takvim doğrultusunda ilerledi. Projenin sadece Rus şirketleri ile değil, Türk şirketleri ile birlikte tamamlanacak olması iyi bir işaret. Neredeyse gerekli tüm lisans ve onaylar alınmış durumda. İnşaat için gereken son lisansın da alınmasını bekliyoruz. Sonrasında ilk beton da dökülecek."

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