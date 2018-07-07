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RUSYA - HIRVATİSTAN
STAT: Fisht Stadı
SAAT: 21.00
YAYIN: TRT 1
RUSYA: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignasevich, Kudriashov, Zobnin, Kuzyaev, Samedov, Golovin, Cheryshev, Dzyuba.
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Rebic, Mandzukic
TRT 1 CANLI İZLE... RUSYA - HIRVATİSTAN...
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
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REKABETTE HIRVATİSTAN ÜSTÜNLÜĞÜ
İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Hırvatistan'ın üstünlüğü bulunuyor. Rusya ile Hırvatistan arasında bugüne kadar 2'si resmi 1'i hazırlık karşılaşması olmak üzere 3 maç oynandı. Hırvatistan bu karşılaşmalarda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'nın, Hırvatistan karşısında galibiyeti ise bulunmuyor. Hırvatistan'ın attığı 3 gole, Rusya 1 golle karşılık verdi.
İKİ RESMİ MAÇTA GOL YOK
Rusya ile Hırvatistan arasındaki resmi maçlar, rekabetin de ilk iki maçı oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Rusya'nın başkenti Moskova'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynadıkları karşılaşmalar golsüz eşitlikle sona erdi. Hırvatistan 29 puanla lider, Rusya da 24 puanla ikinci sırada grubu tamamlayarak Avusturya ile İsviçre'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma hakkını elde etti.
GOLLER SON MAÇTA
İki ekip arasındaki rekabette ilk goller 3. maçta geldi. Rusya'nın Rostov şehrinde 17 Kasım 2015'te oynanan mücadelede Hırvatistan ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı. Rekabetin ilk golü 14. dakikada Fedor Smolov'dan gelirken, Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golleri 57. dakikada Kalinic, 60. dakikada Brozovic ve 82. dakikada Mandzukic attı.
RUSYA'NIN KUPA GEÇMİŞİ
Rusya, Sovyetler Birliği dönemi ile birlikte Dünya Kupalarındaki 45. maçını oynayacak. Ruslar, bugüne kadar oynadıkları 44 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. Bu maçlarda Rusya 75 gol atarken, kalesinde ise 52 gol gördü.
— Habertürk Spor (@HTSpor) July 6, 2018
HIRVATİSTAN 21. MAÇINDA
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 29 gol atarken, kalelerinde 19 gol gördü.
> Ev sahipliği avantajını kullanmayı hedefleyen Rusya'da kaleci Igor Akinfeev tecrübesiyle, genç futbolcu Aleksandr Golovin de enerjisiyle takımına katkı sağlamayı amaçlıyor.
> Hırvatistan'da takımın en önemli kozu Luka Modric'in yanı sıra Ivan Rakitic ve Mario Mandzukic rakiplerin önlem alması gereken isimler arasında göze çarpıyor.
RUSYA
Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Rusya Milli Takımı'nın turnuva öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:
FORM GRAFİĞİ
Rusya Milli Takımı'nın kalesini 1992'den 2002'ye kadar koruyan Stanislav Cherchesov'un, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından teknik direktörlüğe getirildiği Rusya, Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Sovyetler Birliği döneminde Lev Yashin, Igor Chislenko, Oleg Blokhin, Eduard Streltsov gibi futbolcuların sürüklediği ülkenin kalesini, CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan Igor Akinfeev koruyor.
Rusya'nın kadrosunda Fedor Smolov (Krasnodar), Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Alexander Golovin (CSKA Moskova) ve Alan Dzagoev (CSKA Moskova) dikkati çekiyor.
Teknik direktör Cherchesov, Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan 38 yaşındaki Sergey Ignashevich ve 34 yaşındaki Yuri Zhirkov'un da tecrübeleriyle katkı yapmasını bekliyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Rusya, 1991'de dağılan SSCB ismiyle Dünya Kupası'na 7 kez katıldı. Turnuvada ilk kez boy gösterdiği İsveç 1958'de çeyrek finale çıkan SSCB, 1962 ve 1970'de de aynı başarıyı tekrar etti.
En büyük başarısını ise İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda yakaladı. İtalya, Kuzey Kore ve Şili ile yarıştığı grubu lider bitirerek 2. tura yükselen SSCB, Macaristan'ı 2-1 ile geçerek adını ilk defa yarı finale yazdırdı. SSCB, yarı finalde Batı Almanya'ya, üçüncülük karşılaşmasında da Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Sovyetler Birliği sonrası dönemde turnuvaya 3 kez (1994, 2002, 2014) katılabilen Rusya, üçünde de grup aşamasını geçemedi. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın ve SSCB'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:
Rusya:
1994 - Grup aşaması
2002 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
SSCB:
1958 - Çeyrek final
1962 - Çeyrek final
1966 - 4'üncü
1970 - Çeyrek final
1982 - İkinci tur
1986 - Son 16 turu
1990 - Grup aşaması
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HIRVATİSTAN
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Hırvatistan Milli Takımı, Fransa 1998'de elde ettiği üçüncülük başarısının üzerine çıkmaya çalışacak. Hırvatistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.
Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.
Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.
Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.
Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.
Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı. Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1998 - Üçüncü
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
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