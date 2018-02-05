Rusya ile ABD arasında MANPAD krizi yaşanıyor. Kriz önceki gün Suriye’nin İdlib vilayetinde Rusya’ya ait bir SU-25 tipi savaş uçağının Serakib kasabı üzerinde düşürülmesiyle başladı. Bölgeye yaptığı bombardımanda 15 sivilin ölümüne yol açtığı ileri sürülen uçağın Rus pilotu düşmeden önce paraşütle atlamayı başardı. Ancak pilot kendisini yakalamaya gelen silahlı gruplara ateş açınca vurulup öldürüldü. Rus Sputnik Ajansı saldırının, Heyet Tahrir el Şam tarafından üstlendiğini ileri sürdü. Heyet Tahrir el Şam, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam’a katılmış gruplardan biri.
RUSYA: MANPAD’I NEREDEN BULDULAR?
Saldırı Rusya’da büyük yankı yarattı. Gazete Habertürk'ün haberine göre Rusya saldırının MANPAD roketi ile yapıldığını ileri sürdü. DUMA Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, İdlib’de Rus savaş uçağının düşürülmesinin, militanların MANPAD olarak bilinen taşınabilir hava savunma sistemini nereden aldığının araştırılması ihtiyacını doğurduğunu belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir ‘hava savunma füzeleri’nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek ABD’yi uyarmıştı.
ABD: BİZ VERMEDİK
ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ’a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.
MANPAD NEDİR?
İngilizce “Man-portable air-defense systems” (Tik kişi tarafından taşınabilir hava savunma sistemi) ifadesinin kısaltması olan MANPAT, alçak irtifadaki düşman uçak ve helikopterlerine karşı kullanılıyor. Tek kişi tarafından kullanılabilmesi açısından son derece pratik bir silah. Omuzdan ateşlenen, hedeften yayılan kızılötesi ve morötesi ışınlarla uçaklara ve diğer hava araçlarına kilitleniyor. Savaş uçakları çok alçak seviyede uçmadıkları sürece bu sistemlerce vurulamıyor.
RUSYA, KARŞILIK VERDİ: 30 ÖLÜ
Rusya Savunma Bakanlığı, İdlib’de El-Nusra terör örgütü tarafından düşürülen Rus savaş uçağının ardından düzenlediği saldırıda 30 militanın öldürüldüğünü açıkladı.
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