Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Skripal ve kızı Yuliya'nın Salisbury'de sinir gazı ile zehirlenmesine yönelik dosyaya ulaşmayı teklif ettiklerini, ancak Londra'nın talebi reddettiğini ifade etti.
İngiltere Başbakanı Theresa May, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın maruz kaldığı kimyasalla ilgili, İngiliz Parlamentosunda milletvekillerini bilgilendirmiş ve "Skripal ile kızının, Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiği artık anlaşıldı." açıklamasını yapmıştı.
Lavrov, İngiltere Başbakanı Theresa May'in zehirlenme olayının sorumlusunun Rusya olduğu yönündeki ifadelerini de 'ültimatom' olarak nitelendirdi ve eski Rus ajanının zehirlenmesiyle bir bağlantısının olmadığını söyledi. May, Rusya'ya 'güvenilir bir açıklama' yapması için Salı gecesine kadar süre tanındığını belirtmiş ve aksi bir durumda geniş çaplı önlemler alınacağını söylemişti.
Kremlin yönetiminin yaşanan gelişmeler üzerine, İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığı ifade edildi.
ABD VE FRANSA, İNGİLTERE'YE DESTEK VERDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz." dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, "Bu tür saldırıların hiçbir meşru tarafı yoktur ve Rusya'nın tekrar bu tür girişimlerde bulunması bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Ukrayna'dan Suriye'ye, şimdi ise İngiltere'de, Rusya açıkça diğer ülkelerin bağımsızlığını ve bu ülkelerin vatandaşlarını hedef alarak dünyada istikrarsızlığa yol açan davranışlarını devam ettiriyor. Bu cinayeti işleyen ve bu cinayetin işlenmesi için emir verenlerin gerekli ağır sonuçla yüzleşmesi konusunda (İngiltere ile) mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise İngiltere'de eski Rus casusunun zehirlenmesiyle ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'la görüştüğünü ve dayanışma halinde olduklarını ilettiğini söyledi.
Le Drian, suikast girişiminde askeri sinir gazı kullanılmasını, 'tamamen kabul edilemez bir saldırı' olarak niteledi.
"SİRK GÖSTERİSİ"
Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova ise zehirlenen Rus ajanı hakkında İngiltere Parlamentosu'nda yapılan tartışmaların "sirk gösterisi" olduğunu söyledi. "Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele." dedi.
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