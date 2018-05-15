Putin, Azak Denizi ile Karadeniz’i birleştiren Kerç Boğazı'ndaki köprünün açılış törenine sürdüğü kamyonla geldi.

AA'nın haberine göre, 19 kilometre uzunluğu ile Avrupa ve Rusya’nın en uzun köprüsü kabul edilen köprünün açılışını gerçekleştiren Putin, burada bir konuşma yaptı.

Köprünün açılışını tarihi bir gün olarak nitelendiren Putin, bu sayede Kırım ve Sivastopol ile daha güçlü bir şekilde yakınlaştıklarını ifade etti.

UKRAYNA'DAN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise Kerç Köprüsü'nün açılışına tepki gösterdi.

Açılışın "alaycı" bir şekilde Stalin rejimi tarafından gerçekleştirilen Kırım Tatar sürgününün yıl dönümü öncesinde yapıldığına dikkat çeken Poroşenko, “Yasa dışı inşa edilen Kerç Köprü'sü Kremlin’in yine uluslararası kuralları ihlal ettiğinin göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Moskova’nın Kırım yarımadasını geçici işgalini meşrulaştırmak için beyhude çabalar harcadığını söyledi.

Ukrayna’nın Kerç Köprüsü ile ilgili olarak uluslararası alanda hukuki olarak haklarını arayacağını ifade eden Poroşenko, Rus yönetiminin yarımadaya Avrupalı iş adamlarını çekmeye çalıştığını ancak başarılı olamayacağını savundu.

Poroşenko, “Köprü, bizim Kırım’ı acilen terk edecekleri zaman işgalcilere lazım olacak.” ifadelerini kullandı.

Rusya, 2014’de Ukrayna’ya ait Kırım yarımadasını yasa dışı olarak ilhak etmişti.

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