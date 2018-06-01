Dün Kuzey Kore'de mevkidaşı Ri Yong Ho ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore ve ABD arasındaki görüşmelere karışmanın hakları olmadığını ancak bütün tarafların çıkarlarını karşılayan anlaşmaları da desteklemeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Elbette, Kuzey Kore dahil tüm tarafların çıkarlarını karşılayacak somut anlaşmalara destek vermeye hazır olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından Lavrov, Kim Jong Un'u ziyaret ederek, kendisine Putin'in iyi dileklerini iletip, Moskova'ya davet etti. Görüşmede iki liderin bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı. Kore Yarımadası ve diğer bölgesel konular hakkında görüş alışverişi yaptıkları da aktarıldı. Kuzey Kore lideri, "ABD'nin hakimiyetine güçlü bir şekilde karşı olan Rusya'nın şu an yürüttüğü siyaseti takdir ediyorum. Bu konuda Rusya ile her zaman görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kuzey Kore ile Güney Kore'nin tarafsız bölgede görüşmesine dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iki ülkenin imzaladıkları 'artık savaş olmayacağına dair' deklarasyonun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, yardım etmeye hazır olduğunu iletti.

Öte yandan Rus Bakan Lavrov'un bu ziyareti Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği üçüncü resmi ziyaret. Lavrov, 2004 ve 2009 yıllarında Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

ABD'NİN ARDINDAN RUSYA

Kremlin'den yapılan açıklamayla, Rusya ve Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 70. yüzyılı onuruna bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında görüşme gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldığını aktardı.

Lavrov'un dünkü görüşmesinde Putin ile Kim'in bir araya gelmesi için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"Görüşme sırasında taraflar üst düzey ziyaretlerin, farklı alanlarla işbirliği ve fikir alışverişinin arttırılması, özellikle de Kuzey Kore ve Rusya lideri arasında, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin başlamasının 70. yıldönümü onuruna bu yıl görüşme gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

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