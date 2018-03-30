Rusya: İngiltere ve ABD'nin baskılarına boyun eğmeyen ülkeler sorumlu davrandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal'ın İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinden sonra Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almayan ülkeleri övdü.

Maria Zaharova, İngiltere'nin ve ABD'nin baskılarına boyun eğmeyen ülkelerin uluslararası yasal normlar açısından sorumlu davrandıklarını söyledi.

Zaharova haftalık basın toplantısında, İngiltere'nin, Rus vatandaşı Yulia Skripal hakkında Rus yetkililere bilgi vermeyerek uluslararası hukuku ihlal ettiğini de belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise bu noktada İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1968 yılında imzalanan konsolosluk anlaşmasına atıf yaptı.

Zaharova ayrıca "İngiltere hükümetinin önde gelen bakanları özellikle de başbakan, dışişleri bakanı ve savunma bakanı Rus temsilcilerle temasa geçmeyi reddederken nasıl bilgi alabiliriz? Onlar sadece parlamentoda slogan atıyorlar" dedi.

- BBC

İngiltere Başbakanı Theresa May, Salisbury kentinde saldırıya uğrayan yoğun bakımdaki Sergey Skripal ve durumunun iyiye gittiği açıklanan Yulia Skripal'a yönelik saldırıdan "büyük ihtimalle" Rusya'nın sorumlu olduğunu söylemişti.

Pek çok Batı ülkesi İngiltere'ye destek amacıyla Rus diplomatları sınırdışı kararı almıştı.

Bu ülkeler arasında Avrupa Birliği ile müzakere aşamasında olan Ukrayna ve Moldova da var.

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