Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Suriye ve Doğu Guta'ya değindi.

Zaharova, "Doğu Guta'daki Suriye ordusunun eylemleri BM Güvenlik Konseyi kararıyla çelişmiyor. Rusya, terörle mücadele operasyonunu destekliyor. Suriye, Doğu Guta'da insanların teröristler tarafından her gün bombardımana tutulmasına tepki veriyor. Suriye ordusu, bölgede bulunan sivillerin güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlattı. Rusya, terörle mücadeleyi son zamanlarda kabul edilen Güvenlik Konseyi'nin 2401 sayılı kararının hükümlerine aykırı olarak görmüyor ve Doğu Guta'daki teröristlere yönelik mücadeleyi destekliyor" dedi.

Doğu Guta'daki teröristlerin, yardım koridorunu engellemeye çalıştığını ifade eden Zaharova, "Bölgedeki silahlı grupların 2401 sayılı kararın hükümlerine uyma iddiasıyla ilgili söylediklerini yüksek sesle ifade etmelerine rağmen, oradaki teröristler, Rusya'nın girişimi ile kurulan günlük insani yardım koridorunu engellemeye devam ediyorlar. Bu, Suriye askeri tarafından titizlikle gözlemlendi" ifadelerini kulandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Şam ve muhalefetin temsilcilerinin 16 Mart'ta Astana'da yapılacak Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısına davet edilmeyeceğini açıkladı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER