Rusya, İran ve Türkiye Suriye'yi görüşecek!

Interfax haber ajansının son dakika olarak duyurduğu haberde, Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanlarının Cumartesi günü Suriye'yi konuşmak üzere Moskova'da bir araya geleceği açıklandı.

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