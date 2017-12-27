Rusya: IŞİD Suriye'de yenildi, artık hedef Nusra Cephesi'ni yok etmek

Rusya'nın resmi RIA haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelenin asıl kısmının bittiğini, bundan sonraki hedefin Nusra Cephesi'ni yok etmek olduğunu söyledi.
Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı, ABD'nin Suriye'yi istikrarasızlaştırmak için eski IŞİD militanlarını eğittiğini öne sürdü.
General Valery Gerasimov, "kendilerine Yeni Suriye Ordusu ya da başka isimler veren eski IŞİD militanlarının" ABD'nin El Tanf askeri üssünde eğitildiğini öne sürdü.
General, Rus uydu ve insansız hava araçlarının, üste militan birliklerini tespit ettiğini kaydetti.
Gerasimov'un iddiaları, Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportaj sırasında geldi.
ABD daha önce IŞİD militanlarına güvenli bölge sağladığı iddialarını reddetmişti.
Gerasimov, ABD'nin ülkedeki bir diğer üssü olan Şadadi'de de eski IŞİD militanlarının eğitildiğini savundu.
"Aslında IŞİD'liler. Ama başka isimler aldılar. Amaçları ülkedeyi istikrarsızlaştırmak" dedi.
Rusya, ülkenin güneyindeki ABD'ye ait Tanf askeri üssünün yasa dışı olduğunu ve militanların bir engelle karşılaşmadan burayı kullandığını öne sürüyor.
ABD ise, Tanf askeri üssünün geçici olduğunu ve burada IŞİD'e karşı savaşan güçlerin eğitildiğini savunuyor.
Rusya dün Suriye'de kalıcı üsler oluşturduğunu açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üslerinde kalıcı olarak görev yapacak personeli oluşturmaya başladıklarını açıkladı.
Rus ajansı RIA'nın haberine göre Şoygu, "Başkomutan (Vladimir Putin), Tartus ve Hmeymim'deki ana üslerin yapısı geçen hafta onayladı. Oralarda kalıcı bir varlık oluşturmaya başladık" dedi.
RIA'ya göre, anlaşma kapsamında Rusya, Akdeniz'deki tek üssü olan Tarsus'ta nükleer güçle çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 11 savaş gemisi bulundurabilecek.
Anlaşma 49 yıllığına geçerli olacak ve süresi uzatılabilecek.
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