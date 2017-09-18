Rusya İskender-M balistik füzelerini başarıyla test ettiğini açıkladı.

Kapustin Yar'dan ateşlenen füze denemesi için "480 kilometreye artırılmış kapasiteli menzille atıldı ve Kazakistan'ın Makat bölgesindeki hedef başarıyla vuruldu" denildi.

İlk kez 2013 yılında Rus askerlerine tanıtılan füze sistemi İskender-M balistik füze sistemi, roketatar, uzun menzilli top, komuta görevlerinin yanı sıra birkaç yüz kilometre mesafedeki uçak ve helikopterleri hedefliyor. İskender-M füzesi için ABD'nin füze kalkanını delebildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

PUTIN, ZAPAD-2017 TATBİKATINI İZLEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus ortak askeri tatbikatı Zapad-2017’yi izledi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olarak Leningrad bölgesindeki Lujskiy askeri poligonundaki tatbikatın ana aşamasında Rus ve Belarus askeri birliklerinde denetleme yaptı.

Tatbikata 70 savaş uçağı, 250 tank, 200 topçu sistemi, 10 savaş gemisi, füze savunma sistemleri ve havan topları dahil olmak üzere 680 askeri araç ile 12 bin 700 asker katılıyor.

İki ülkenin topraklarında gerçekleşen tatbikat, 14 Eylül'de başlamıştı. Tatbikat, 20 Eylül'de sona erecek.

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