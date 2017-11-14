Rusya - İspanya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Ülkeler arasında gerçekleşen hazırlık maçlarında Rusya ile İspanya birbirleriyle kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverler merakla maçın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "Rusya - İspanya maçı hangi kanalda? Rusya - İspanya maçını hangi kanal verecek?" aramalarını yapan vatandaşlar, heyecanla maç saatini bekliyor. Peki, Rusya - İspanya maçını hangi kanallar verecek? Rusya - İspanya maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

RUSYA - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

En son oynadıkları ülkeler arası hazırlık karşılaşmasında Arjantin'e 1-0 mağlup olan Rusya evinde, Kosta Rika'yı 5-0 farkla yenen İspanya'yı ağırlayacak. Rusya'da bulunan Stadion Krestovskyi stadında oynanacak olan maç 14 Kasım (bu akşam) Türkiye saati ile 21:45'de başlayacak.

Mücadelenin hakemliğini İtalyan Gianluca Rocchi yapacak. Zorlu karşılaşmayı Türkiye'den canlı olarak yayınlayan kanal bulunmuyor.

Bu ligde İspanya toplamda 3 maçtır kaybetmiyor.

Rusya oynadığı son 4 karşılaşmada 6 gol atıp, kalesinde 6 gol görmüştür. (2M, 1B, 1G)

İspanya oynadığı son 4 karşılaşmada 17 gol atıp, kalesinde 0 gol görmüştür. (4G)

SON MAÇ KADROLARI

Rusya: Igor Akinfeev, Fyodor Kudryashov, Konstantin Rausch, Mario Fernandes, Viktor Vasin, Georgi Dzhikiya, Denis Glushakov, Daler Kuzyaev, Dmitri Poloz, Fedor Smolov, Aleksandr Kokorin

İspanya: Kepa Arrizabalaga, Gerard Pique, Jordi Alba, Sergio Ramos, Isco, Alvaro Odriozola, Sergio Busquets, David Silva, Andres Iniesta, Thiago Alcantara, Alvaro Morata

Rusya - İspanya

Rusya - İspanya maçı hangi kanalda

rusya

ispanya