Dünyanın konuştuğu 31 Mayıs'ta gerçekleşen görüşmede, Kuzey Kore lideri, "ABD'nin hakimiyetine güçlü bir şekilde karşı olan Rusya'nın şu an yürüttüğü siyaseti takdir ediyorum. Bu konuda Rusya ile her zaman görüşmeye hazırız" ifadelerini kullanırken, Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzey ve Güney Kore'nin imzaladıkları 'artık savaş olmayacağına dair' deklarasyonun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, yardım etmeye hazır olduğunu iletmişti.

Russia-1 isimli Rus televizyonu ise, haberi verirken yayınladığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. Kanal, Kim Jong-un'un fotoğrafının üzerinde ufak bir değişiklik yaptı. Kuzey Kore liderininin dudakları hafif yukarı kıvrıldı, gülümsüyormuş izlenimi verildi. Ancak otoğraf mercek altına alındı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın ziyarete ilişkin yayımladığı videoda da Kuzey Kore liderinin gülümsemediği net olarak anlaşılıyor.

Rus muhaliflere göre, Russia-1, Kuzey Kore liderini gülümseterek, Rus Dışişleri Bakanı ile görüşmesinden mutlu olduğu izlenimi yaratmayı amaçladı. Fotoğrafa müdahale eden televizyon kanalından ise henüz bir açıklama gelmedi.

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