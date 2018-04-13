Rusya: Kimyasal saldırıda İngiltere'nin dahli olduğuna dair kanıtımız var!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözücüsü İgor Konaşenkov, düzenlediği toplantıda, Doğu Guta'da 7 Nisan'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının arkasında İngiltere'nin olduğunu iddia etti.

Konaşekov, saldırı iddialarını bir provakasyon olarak tanımlarken, iddiaları desteklemek için çekilen görüntülerin Duma'daki bir hastanede hazırlandığını ve ellerinde olayın arkasında İngiltere'nin olduğuna dair kanıtlar olduğunu söyledi.

Bakanlığın kimyasal saldırı görüntüleri olduğu iddia edilen görüntüleri çeken ekipteki kişileri bulduğunu ve bu kişilerin süreci anlattığını aktaran Konaşenkov, "Beyaz Miğferler üyelerine hazırlanan provokasyonun en kısa sürede uygulanması için 3-6 Nisan tarihlerinde Londra tarafından yoğun baskı yapıldığına dair güvenilir bilgiye sahibiz. Beyaz Miğferler'e Ceyş'ül İslam'ın (İslam Ordusu) 3-6 Nisan'da Şam'a bir dizi güçlü füze saldırısı düzenleyeceği belirtildi ve Beyaz Miğferler'in Şam'ın bu saldırılara vereceği yanıtı kimyasal saldırı provokasyonunu uygulamak için kullanma talimatı verildi" diye konuştu.

Konaşenkov, Beyaz Miğferliler'in 3-6 Nisan tarihlerinde İngiltere tarafından baskı altına alındığını iddia etti.

Konaşenkov'un basın toplantısından birkaç saat önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Duma'da yaşananların arkasında 'yabancı ajanların' olduğunu söylemişti.

Bağımsız kimyasal silah örgütlerinin Duma'da incelemeler yapmak için yarın Suriye'de olması bekleniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER