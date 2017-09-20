Rusya, limanlarda dolar yerine rubleye geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıldan itibaren tüm limanlarda ana para birimi olarak Rus rublesi kullanılmasına yönelik mevzuatın onaylanması talimatını verdi. Açıklama Kremlin'in web sitesinden yapıldı.

Yabancı para birimi yükümlülüğü olan yükleme boşaltma şirketlerini korumak adına, ruble düzenlemesi uygulanmadan önce bir geçiş süreci planlanacağı da gelen bilgiler arasında.

Rusya'nın Federal Tekel Önleyici Kurumu Başkanı Igor Artemyev'e göre, devlet teşekkülü oldukları halde Rus limanlarındaki pek çok hizmet ABD doları cinsinden yapılıyor.

1.5 YIL ÖNCE DE TEKLİF EDİLMİŞTİ

Artemyev bu kararın yabancıları Rus parası almaya zorlayacağını ve bunun da ruble için iyi olacağını belirtti. FAS, 2016 yılında Rusya'nın en büyük liman grubu NMTP'ye çeşitli davalar açmış ve grup şirketlerinin nesnel bir zemin olmaksızın aktarmalı yükleme tarifelerini dolar cinsinden belirleyerek piyasayı yükselttiğini iddia etmişti.

Dava sonucunda NMTP yaklaşık 10 milyar ruble yani bugünkü kurdan 165 milyon dolar cezaya çaprtırılmıştı. Öte yandan bu karar, geçtiğimiz temmuz ayında Moskova'da bir mahkeme tarafından bozuldu.

Vladimir Putin, liman tarifelerinde rubleye geçişi ilk olarak 1.5 sene önce teklif etmiş ancak bu fikir rublede yaşanan dalgalanmalar nedeniyle gelirlerini dolar ve diğer yabancı para birimleri üzerinden tutmak isteyen büyük nakliye firmaları tarafından kabul görmemişti.

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