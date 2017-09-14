Rusya, son yıllarda yaptığı en büyük tatbikata başlıyor. Avrupa Birliği'nin doğu sınırında gerçekleşecek olan tatbikat, Rusya ve Beyaz Rusya'yı kapsayacak.

NATO üyesi ülkeler olan Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın da sınırlarına yakın bir mevzide gerçekleşecek tatbikata Rusya Savunma Bakanlığı, 12.700 asker, 70 uçak, 250 tank ve 10 savaş gemisinin katılacağını açıkladı.

Zapad 2017 ( Batı 2017 ) adı verilen tatbikatın 20 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken tatbikatın Soğuk Savaş döneminden bu yana Rusya ile NATO arasında tansiyonun en yüksek olduğu dönemde gerçekleşmesi Rusya'nın bölgedeki ülkelere tehdit oluşturmak amacıyla böyle bir tatbikat yaptığı yorumu yapılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatların başlangıcını açıklayan bildiride, tatbikatın "kesinlikle savunma amaçlı olduğu ve herhangi başka bir devlete veya bir grup ülkeye yöneltilmediği" konusunun altını çizdi.

NATO'ya katılmak isteyen Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Rusya'nın savaşa hazırlandığını öne sürerken Rus askeri uzmanı Alexander Golts, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Moskova bu tür tatbikatlar söz konusu olduğunda çok ustaca manipüle ediliyor, çünkü yabancı gözlemcileri tatbikatımıza davet etmiyoruz" dedi.

Golts, "Rusya, her tatbikatta hep aynı senaryoyu yani, birlikleri nasıl hızlı bir şekilde konuşlandırabilirizi deniyor." ifadelerinin kullandı.

Geçtiğimiz hafta BBC'ye açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon ise, "Bu bizi provoke etmek için, savunmamızı test etmek için hazırlandı, bu nedenle güçlü olmalıyız" dedi. Fallon, "Rusya bizi test ediyor ve artık her fırsatta test ediyor. Daha agresif bir Rusya ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.