Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki sandıklardan çarpıcı sonuçlar!

Rusya'da başkanlık seçimleri geride kaldı. Rus lider Vladimir Putin oyların yüzde 76'sından fazlasını alarak 6 yıl daha Rusya'yı yönetmeye hak kazandı.

Kazananı önceden belli olan seçimlerde en çok merak edilen konulardan biri 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım yarımadasındaki sonuçlardı.

Kırım'da seçimlere katılım oranı yüzde 71.37 olarak belirlenirken, oy kullanan seçmenlerin yüzde 92.13'ü Vladimir Putin'e oy verdi.

Yarımadada bulunan bir diğer kent olan Sivastopol'de ise seçimlere katılım oranı yüzde 71.67 olarak açıklandı. Vladimir Putin, Sivastopol'de kullanılan oyların yüzde 90.19'unu almayı başardı.

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