Rusya'nın kanıt diye sunduğu fotoğraflar bilgisayar oyunundan çıktı!

Rusya Savunma Bakanlığı, resmi Twitter üzerinden ' ABD'nin DEAŞ'a sağladığı desteğin inkar edilemez' kanıtı' notuyla beş adet fotoğraf yayınladı.

Paylaşımda kullanılan fotoğrafların, terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu belirtilen bir konvoyun ABD güçlerinin gözetiminde hareket ettiğini gösterdiği iddia edildi. Ancak kısa bir süre sonra fotoğraflardan birinin AC-130 Gunship Simulator isimli cep telefonu oyunundan alınan bir ekran görüntüsü olduğu anlaşıldı.

Ekran görüntüsünün oyunun Youtube'da bulunan tanıtım videosundan alındığı ortaya çıkarken, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı ikinci açıklamada fotoğrafın bir bakanlık çalışanı tarafından yanlışlıkla yüklendiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

The Guardian'ın aktardığına göre, Rus ordusu tarafından çatışma bölgelerinde servis edilen görsellerin doğruluğunu teyit eden Conflict Intelligence Team isimli grup diğer dört fotoğrafın da hatalı olduğunu belirtti.

Fotoğrafların, Irak Savunma Bakanlığı'nın 2016 tarihinde yaptığı Felluce yakınlarındaki DEAŞ hedeflerine yönelik operasyonla ilgili açıklamayla birlikte yayınlanan fotoğraflar olduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, olayın anlaşılmasının ardından Twitter ve Facebook'ta konuyla ilgili yaptığı paylaşımları kaldırdı.