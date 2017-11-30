Rusya'nın Suriye kararı!

Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev, Suriye'den askeri birliklerini geri çekmeye hazırlandıklarını söyleyerek, "Hazırlıklar yürütülüyor" dedi.

Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı da geçen hafta Soçi'de, Suriye'deki Rus askeri birliklerinin önemli ölçüde azaltıldığını ve yıl sonundan önce bir oturmanın başlayacağını söylemiş, ancak ülkeden kaç askerin ayrılacağı konusunda bilgi vermemişti.

Rusya'nın Lazkiye'deki Himeymim hava üssünde çok sayıda askerinin yanı sıra savaş uçakları bulunuyor. Ruslar Suriye ordusuna da havadan destek veriyor.

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