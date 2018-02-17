Zaharova, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, ABD'de devam eden Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, 13 Rus vatandaşı ile 3 Rus kurumunu "2016'daki başkanlık seçimlerine müdahale etmek" ile suçlamasını değerlendirdi.

Zaharova, "13 kişi ABD seçimlerine mi müdahale etti? 13 kişi, milyar dolarlık bütçelere, istihbarat ve teknolojideki son yöntemlerle mi mücadele etti? Bu saçma değil mi? Evet saçma ancak bu Amerika'daki modern siyasetin gerçekleri." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve Mueller tarafından suçlanan Rus vatandaşlarından Yevgeniy Prigojin ise suçlamalar nedeniyle üzülmediğini belirtti.

Amerikalıların "hassas" insanlar olduğunu savunan Prigojin, "Amerikalılar sadece görmek istediklerini görüyorlar. Onlara saygı duyuyorum. Eğer şeytanı görmek istiyorlarsa, bırakın görsünler." değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP: "BEN YANLIŞ YAPMADIM"

ABD'de 13 Rusya vatandaşı ve 3 şirket hakkında ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, "Ben yanlış yapmadım" dedi.

ABD Başkanlık seçimine müdahale ettiği gerekçesiyle açılan soruşturma dosyasını yürüten Özel Savcı Robert Mueller, 13 Rusya vatandaşı ve 3 Rus şirketi hakkında ABD Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklandı. Başkan Trump, 13 Rus vatandaşı ve 3 şirket hakkında soruşturma başlatılmasının ardından sosyal medya üzerinden "Ben yanlış yapmadım" açıklamasını yaptı.

Trump, "Başkanlık görevini yapacağımı ilan etmeden önce Rusya, ABD karşıtı kampanyasını 2014'te başlattı. Seçim sonuçlarını etkilemedi. Trump kampanyası yanlış bir şey yapmadı - hiçbir hile yapmadı!" dedi.

Özel Savcı Mueller, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları ve Trump kampanyasıyla Rusya arasında uygunsuz bir koordinasyonun olup olmadığını araştırıyor. Suç duyurusunda yer verilen iddialarda, ABD başkanlık seçimlerine Rusların yasa dışı müdahale konusunda bugüne kadar ki en doğrudan suçlamaları oluşturduğu belirtildi.





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