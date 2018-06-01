Durov, Twitter ve Telegram hesaplarında Telegram'ın yayımlanan teknik güncellemeleri dünyanın hiçbiryerinde uygulayamadığını belirtti.

Bu güncellemeler olmadın Telegram'ın iPhone'un işletim sistemi iOS'un son sürümünde düzgün şekilde çalışamayacağını ve Avrupa'da yeni yürürlüğe giren kişisel verilerle ilgili (GDPR) yasaya uygun olmayacağının altını çizdi.

Telegram kullanıcılarının yüzde 7'si Rusya'da yaşıyor. Ancak güncellemeler şu anda tüm kullanıcılar için engellenmiş durumda.

Rusya'nın Telegram yasağının arkasında ise tüm kullanıcılar için şifre çözme anahtarının Rus istihbarat servisine verilmesi isteğinin uygulama ekibi tarafından reddedilmesi yatıyor.

Uygulamanın yasaklanmasının ardından Moskova'da iki ayrı protesto yürüyüşü gerçekleşti.