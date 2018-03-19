En son 2012'de yeniden devlet başkanı seçilen Putin, 18 yıldır iktidarda. 2024'e kadar koltuğunu koruyacağı öngörülen Putin, yeni seçim zaferi ile Joseph Stalin'den bu yana Rusya'yı en uzun süre yöneten lider olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Kızıl Meydan'da toplanan binlerce kişiye verdikleri destek için teşekkür eden Putin, "Biz büyük bir takımız ve ben de bu takımın üyesiyim. Ülkemizi başarı bekliyor. Rusya için önemli işler yapacağız." diye konuştu.

"ATALARIM KÖYLÜYDÜ, BEN İSE BAŞKANIM"

Seçim öncesi yaptığı açıklamalarıyla dikkat çeken Putin, Rusya'nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelmiş, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü" cevabını vermişti.

Eski bir KGB ajanı olan Putin, 2005 yılında yaptığı bir konuşmada, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılındaki yıkılışını, 'dünyanın en büyük jeopolitik felaketi' olarak nitelendirmişti.

Hangi dönemde yaşamak isteyeceği sorusunu da yanıtlayan Putin, yaşadığı dönemi değiştirmek istemeyeceğini belirterek, "Görüyorsunuz, önceki dönemlerde atalarım köylüydü (serf) ve ben ise başkanım" ifadelerini kullanmıştı.

Vladimir Putin (Rusya'nın yeni nükleer silahlarını açıkladığı konuşmadan) Kimse problemin temelini bizimle konuşmak istemedi. Kimse bizi dinlemedi. Şimdi dinleyin! Sözlerimi son 15 yıldır silahlanma yarışını körükleyenlere, Rusya'ya karşı tek taraflı avantajlar elde etmeye çalışanlara, ülkemizi zaptetmek için hukuksuz kısıtlamalar ve yaptırımlara başvuranlara söylemek istiyorum: Politikalarınızla engellemeye çalıştığınız her şey şu an gerçekleşiyor. Rusya'yı zaptetmek konusunda başarısız oldunuz. Bu gerçeği kabullenmek zorundasınız. Söylediğim hiçbir şeyin blöf olmadığını kabul edin. Bir süre düşünün ve geçmişte takılı kalan, geleceğe bakmaktan aciz insanları emekli edin. Ve adına 'Dünya' dediğimiz, hepimizin içinde olduğu gemiyi sallamaktan vazgeçin.

DÜNYAYI TEHDİT EDEN FÜZE: SARMAT

Seçimlere kısa bir süre kala Rusya Parlamentosu'nda kürsüye çıkarak geleneksel seçim konuşmasını yapan Putin, konuşmasında ülkesinin geliştirdiği yeni silahları açıklayınca bir anda dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline dönüştü. Seçim konuşmasını 'silah şovuna' dönüştüren Rus lider, Rusya'nın yeni geliştirdiği hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli güdümlü nükleer füze Sarmat'ın da tanıtımını yaptı. "Samrat Güney Kutbu'nu da vurabilir, Kuzey Kutbu'nu da" diyerek gözdağı verince, tüm dünyanın tepkisi çekti.

PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SONRA DÜNYA 'SARMAT'I KONUŞUYOR!

VLADİMİR PUTİN KİMDİR?

7 Ekim 1952 tarihinde St. Petersburg'da dünyaya gelen Vladimir Putin'in terzi olan annesi, oğluna düşkünlüğüyle bilinirken, babası ise uzun yıllar asker olarak görev yapmış. Deneyimli bir asker olan babası Rusya’nın girdiği savaşlarda da önemli roller üstlenmiş.

Ordu ve askeriyeye daha çocukluğundan itibaren meraklı olan Putin, kendisini ülke ordusunda büyük bir asker veya istihbaratta bir dedektif olarak hayal edermiş.

Öğretmenleri ise, Putin'in daha çok şiire ve dile merakından, hafızasının kuvvetli olduğundan söz ediyorlar.

1975 senesinde Leningrad Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden mezun olan Putin, askerlik görevini Devlet Güvenlik Servisi'nde yaptı.

Doğu Almanya Cumhuriyetinde 5 yıl çalıştıktan sonra 1990 yılında Leningrad Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı'na danışmanlık yaptı.

Devletin İstihbarat Birimi'ne (KGB) katılma hakkı kazanan Putin, burada uzun yıllar casuslukla mücadele biriminde çalıştı.

Bundan sadece 3 yıl sonra St. Petersburug Belediye Başkan Yardımcılığı görevine geldi.

Putin, ortak bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı, hostes Ludmila ile 3 yıl süren aşk hikayesinin ardından 1983 yılında evlenmiş, Mariya ve Yekaterina adında 2 kız çocukları olmuştu. 2003 yılında ise ikili resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu.

PUTİN'İN SIR GİBİ SAKLADIĞI KIZI DANSÇI KATERİNA MI?

Putin'in üçüncü kızı hakkında yıllardır söylentiler dolaşıyor, ancak hiçbiri kanıtlanmış değil. 2015 yılında bir Rus gazeteci, dansçı ve bilim insanı Katerina Tikhonova ile röportaj yapmış, ancak o da gizemli bir şekilde internetten kaybolmuştu. Dansçı meslektaşlarından biri, Putin'in 31 yaşında dansçı ve bilim insanı, Katerina Tikhonova isimli bir kızı olduğuna dair dolaşan söylentileri doğruladı.

"YANIMDA SİLAH TAŞIYORDUM"

Televizyon kanallarındaki tartışma programlarına katılmayı tercih etmeyen Putin'in hazırlanan filmlerde özel hayatına, önce Sovyet, ardından da Rus istihbaratında uzun yıllar boyunca çalıştıktan sonra siyaset merdivenlerini tırmanışına ışık tutuluyor.

Çalışmanın geniş kitlelere ve özellikle de gençlere hitap etmesini hedef alan filmin yapımcısı Andrea Kondrashov, amacına ulaştı. Filmin önceki gün yayınlanan ikinci kısmı, sadece 24 saat içinde 6 milyon izlenme oranına ulaştı.

Putin, St. Petersburg Belediye Başkanı Anatoly Sobchak'a asistanlık yapma görevini kaybettikten sonraki dönemle ilgili, "O dönemde başka bir iş fırsatı yoktu. Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki taksi şoförü olarak çalışmayı bile düşündüm. Bu bir şaka değil, son derece ciddiyim. Önümde başka çıkış yolu yoktu" açıklamalarında bulundu.

Putin iş ararken Moskova'da başkanlık işleri idaresinde yasal konular alanında çalışmak üzere bir iş teklifi aldığını ve kendisinin yasal işler ve avukatlıkta yüksek lisans diplomasına sahip olduğunu söyleyerek "Elbette bu işi kabul ederek Moskova'ya taşındım" ifadelerini kullandı.

1990'lı yıllarda St. Petersburg şehrindeki çalışmalarında Putin'in hayatının anlatan arkadaşı Sergei Roldugin'in söylediklerine ilişkin de yorumda bulunan Putin, "Fazla abartılı ama durum genel olarak zordu. Yazlık evime gidiyordum ve yanımda silah taşıyordum. Bu doğru. O zaman durum öyleydi. Tanrı tedbirli olanı korur" dedi.

Dedesi Spiridon Putin'in Sovyet Devleti'nin kurucusu Vladimir Lenin'in evinde aşçı olarak çalıştığını, daha sonra Sovyet Lider Joseph Stalin'in evine taşındığını da ifade etti.

RENKLİ KİŞİLİĞİYLE DİĞER SİYASİLERDEN AYRILIYOR

Doğum günlerini buz hokeyi oynayarak kutluyor, mevkidaşıyla yapacağı görüşmeti piyano çalarak bekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer siyasilerden kendisini ayıran bir özelliğe sahip; renkli kişiliği... Tüm dünya onu spora olan düşkünlüğüyle biliyor. At binerken, yüzerken, tatilde Güney Sibirya'da balık tutarken...

Hatta Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev ile spor salonunda çalışırken çekilen görüntüleri günlerce konuşulmuştu. Putin'in bir başka tutkusu da judo. Putin, "İlk aşkım" dediği judoda siyah kuşak sahibi... Putin müziğe de meraklı. Rus lider St Petersburg'daki bir hayır etkinliğinde mikrofon başına geçmiş, "Blueberry hill"i söylemişti. Geçen yılsa Pekin'de görüşeceği Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i beklerken salonda gördüğü piyanonun başına oturmuştu.

Rus siyasetinin son 18 yılına şekil veren Putin, masa başında oturmaktan da hoşlanmıyor. 2010 yılında bir yangın söndürme operasyonunda yer alan Putin, 2015'teyse bir araştırma denizaltısıyla Karadeniz'in derinliklerine inerken görüntülenmişti.

Putin, hayvan sevgisiyle de biliniyor, köpeklerle yakından ilgileniyor. Öyle ki, doğum gününde kendisine köpek hediye ediliyor, zaman zaman leoparları kucağına alıp seviyor. Güçlü lider imajı veren ve duygularını kontrol etmesiyle bilinen Vladimir Putin'in gözyaşlarını tutamadığı ender anlar da oldu. O anlardan biri, kendisini siyasete sokan Anatoli Sobçak'ın cenazesiydi. Son görevini yerine getiren Putin, Sobçak'ın eşini teselli ederken gözyaşlarına hakim olamadı.