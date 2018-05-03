Lavrov, Soçi'de Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman Es-Safadi ile bir araya geldi.
Görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, UAEA'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili durumu çözmek için varılan "kapsamlı ortak eylem planının" uygulayıcısı olduğunu anımsatarak "Eğer İsrail veya başkasının elinde, İran'ın nükleer silah geliştirmeye yönelik programını devam ettirdiğine dair kanıtlar varsa bu belgelerin derhal UAEA'ya iletilmesi gerekir." dedi.
İsrail tarafından sunulan belgelerin İran'ın geçmişte yürüttüğü programlara ait olabileceğini savunan Lavrov, "ABD'nin İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, nükleer silahların yayılmasını önlemek için kurulan sisteme büyük bir darbe vurur." diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) mevcut yapısına yönelik eleştirilerini de dile getiren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"BMGK'nin mevcut yapısının, küresel güç dengelerini artık doğru bir şekilde yansıttığını düşünmüyoruz. Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki gelişen ülkelerin de bu yapıda temsil edilmeleri gerektiği fikrindeyiz. Hindistan ve Brezilya, BMGK'ye üye olabilecek en kuvvetli adaylar."
NETANYAHU'NUN İRAN İDDİALARI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının, İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığını iddia etmişti.
UAEA tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İran'da 2009 yılından sonra nükleer patlayıcı bir aygıtın geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine dair güvenilir bir gösterge bulunmadığı" bildirilmişti.
İSRAİL'DEN RUSYA AÇIKLAMASI
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ülkesinin Rusya'ya karşı Batı yaptırımlarına katılmadığını hatırlatarak, Moskova'dan şimdi Suriye ve İran konusunda daha İsrail yanlısı yaklaşım izlemesini istedi.
Rusya, sık rastlanmayan bir tepkiyle İsrail'in 9 Nisan'da Suriye'ye yaptığı hava saldırısını kınamıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile yapılmış olan 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çıkıp çıkmama konusunda karar vermek üzere. Lieberman Rus Kommersant gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Biz Rusya ile ilişkilerimize değer veriyoruz" dedi. "Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda en yakın müttefiklerimiz bize baskı yaptığı zaman bile biz onlara katılmadık" diyen Lieberman, Kırım krizi ve
İngiltere'deki Rus casusu olayı sırasında Rusya ile çatışan Batılı ülkeleri hatırlattı. "Pekçok ülke son dönemde Rus diplomatlarını sınır dışı etti. İsrail bu harekete katılmadı." "Biz Rusya'nın çıkarlarını hesaba katıyoruz, umarız ki Rusya da Ortadoğu'da bizim çıkarlarımıza dikkat eder. İsrail'in hayati çıkarları söz konusu olduğunda Rusya'nın anlayış ve destek göstermesini istiyoruz." Cumhurbaşkanı Beşar Esad'dan yana Suriye iç savaşına fiilen müdahil olduğu 2015 yılından beri Rusya, İsrail'in Suriye'deki Rus müttefikleri olan İran ve Hizbullah güçlerinin silah ve militan transferi gibi faaliyetlerine yönelik hava saldırılarına göz yumuyor. Lieberman, "Bizim Suriye'nin iç işlerine karışma niyetimiz yok. Bizim göz yummayacağımız, İran'ın Suriye'yi İsrail'e karşı bir öncü güç haline getirmesidir" dedi. İran yönetiminin, İsrail'in yıkılmasını hedeflediğini hatırlatan Lieberman, İkinci Dünya Savaşı olaylarını hatırlamakta çok "titiz" olan Rusya'dan "açık seçik ve kaçamaksız bir yanıt" beklediklerini söyledi.
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