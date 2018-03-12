Rusya: S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 başında teslim edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Türkiye ile yapılan sözleşmeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını ve S-400 füze savunma sistemini Türkiye'ye 2020 yılının başlarında teslim edeceklerini söyledi.
Rusya'nın resmi ajansı haber ajansı TASS'ın haberine göre Rossiya 24 televizyonuna konuşan Kojin, "Türkiye sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını istedi. Biz de uygun bir çözüm bulduk ve sözleşmenin uygulanmasının hızlandırılmasını kabul ettik. Sanırım 2020 yılının başlarında teslim edeceğiz" dedi.
Kojin, "Türk yetkililerin pozisyonuna değer veriyoruz. Bize pek çok kereler ulusal çıkarlarını korumanın en birinci önceliklerini olduğunu söylediler" diye konuştu.
NATO'nun Rusya'dan silah satın almaması için Türkiye baskı yaptığına dikkat çeken Kojin, "Anlaşma imzalandı ve uygulanacak" ifadelerini kullandı.
'Rus silahların reklamını Suriye'de yapmak istemezdik'
Kojin ayrıca Rusya'nın Suriye'deki asker operasyonlarının "Sukhoi Su-35 savaş uçakları, kısa menzilli hava savunma sistemleri de dahil yeni tasarlanmış silahların ve askeri ekipmanı" test etmeyi mümkün kıldığını belirtti.
Putin'in yardımcısı, "Modellere kataloglarda bakmak bir şey, askeri faaliyetlerde test etmek bambaşka bir şey. Silahlarımızın Suriye operasyonu sırasında reklamını yapmak istemezdik çünkü bu bir savaş, bir trajedi ve felaket. Ama o ülkeye girerek modern silahlarımızı kullanmamız gerekyirdu" diye konuştu.
Kojin, Rusya'nın ortaklarının askeri ekipmanlarının aşırı hava koşullarında işlemesinden memnun olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül 2017'de Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kapora ödemesini Moskova'ya gönderdiğini açıklamıştı.
Erdoğan, "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler" demişti.
Çeşitli kaynaklarda, bu anlaşmanın toplam maliyetinin 2,5 milyar doları bulabileceğini belirtiliyor.
Testlerine 1999 sonunda başlanan S-400 sistemi 2007 yılında faaliyete alındı.
Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.
Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.
En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.
Sistemin teslimi halinde, Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak.
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