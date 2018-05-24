Bir siber güvenlik firmasının bir düzine ülkede 500 bin servis sağlayıcıyı etkileyen bir virüsle ilgili uyarısının ardından Ukrayna suçlamada bulunmuştu. Virüsün daha önce yapılan saldırılarda kullanıldığı belirlenirken ABD o zaman bununla ilgili Moskova'yı işaret etmişti.

Kremlin ise Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Ukraynalı devlet isimleri ve özel şirketlere siber saldırı düzenlediği yönündeki iddiaları reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, " Rusya, yönlendirici kullanarak bir saldırı planlamadı" açıklamasında bulundu.

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