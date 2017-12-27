Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yaptığı açıklamada Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen savaşın bittiğini resmen ilan etti.

Lavrov, bundan sonraki görevlerinin Nusra Cephesi'nin ortadan kaldırılması olacağını söyledi.

Nusra Cephesi, Suriye'de Rusya ile birlikte ateşkes bölgeleri ilan eden Türkiye tarafından da terör örgütü olarak kabul ediliyor. Rus ordusu, Eylül 2015'ten itibaren Suriye'de operasyonlara doğrudan dahil oldu.

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