Rusya soruşturmasında ABD'yi sarsan gelişme: Flynn itirafçı oldu!

ABD'de Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturması kapsamında ifade veriyor.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Flynn savcılıkla işbirliğine giderek FBI'a yalan söylediğini kabul etti.

ABC News'in haberine göre Flynn, Ruslarla irtibata geçmesi için Trump'ın kendisini yönlendirdiğini şeklinde ifade vermeye hazırlanıyor.

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