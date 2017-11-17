Rusya, Suriye'de ABD'ye değil Türkiye ve İran'a güvenmeli

Rusya'nın Suriye'deki askeri başarıları arttıkça ABD'nin Rusya karşıtı eylemlerinin artacağını kaydeden Klintseviç, bu nedenle Rusya'nın çözüm konusunda sadece Türkiye ve İran'a güvenmesi gerektiğini belirtti.

Rus senatör, "ABD'nin Ebu Kemal'den çıkan IŞİD militanlarını vurmayı reddetmesi ve Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin soruşturmayı utanç verici bir şekilde bulandırması, Washington'un Ortadoğu'daki politikasını düzeltme niyetinde olmadığını gösteriyor" dedi.

'PUTİN-TRUMP ORTAK AÇIKLAMASININ WASHINGTON İÇİN BİR DEĞERİ YOK'

Sputniknews haberine göre, Klintseviç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Vietnam'da yaptığı ortak Suriye açıklamasının Washington için bir değeri olmadığının da altını çizdi.

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