Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de Doğu Guta ve İdlib kırsalının hedef alındığı saldırılar nedeniyle, BM tarafından yapılan çatışmaların bir ay durdurulmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi.

Rusya'nın Suriye'de ateşkesi veya savaşın sonlanmasını desteklediğini savunan Nebenzya, "Ancak teröristlerin bu yaklaşıma katılacaklarından emin değiliz. Bu nedenle BM’nin ateşkes çağrısını tamamen gerçeklikten uzak buluyoruz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin bugün Suriye'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için bir aylık ateşkes çağrısını görüşmesi bekleniyor.

Uluslararası kuruluşlar, Doğu Guta'ya acil yardım çağrısını sık sık yinelerken Esed rejimi ve zaman zaman Rusya'nın düzenlediği saldırılarda son 42 günde en az 416 sivil öldürülmüş, iki bine yakın sivil yaralanmıştı.

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