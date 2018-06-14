2018 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. A Grubu'nun diğer maçında ise Mısır ile Uruguay, 15 Haziran Cuma günü Ekaterinburg'daki Ekaterinburg Arena'da karşılaşacak.

RUSYA - SUUDİ ARABİSTAN

STAT: Luzhniki Arena

HAKEM: Nestor Pitana

SAAT: 18.00

YAYIN: TRT 1

RUSYA: Akinfeev - Mario Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov - Gazinskiy, Zobnin, Dzagoev, Samedov, Golovin - Smolov

TEKNİK DİREKTÖR: Stanislav Cercesov

25 YIL SONRA...

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan, yapacakları A Grubu maçıyla 25 yıl aradan sonra karşı karşıya geliyor...

Tarihlerinde sadece bir kez özel maçta karşılaşan iki ekibin tek randevusu 1993'te oldu. 6 Kasım'da Suudi Arabistan'ın El-Huber şehrinde yapılan özel karşılaşma ev sahibi takımın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. İki ekip, ilk randevularının ardından bir daha karşılaşmadı.

Suudi Arabistan ise dünya sıralamasında, 67. basamakta yer alıyor.

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya dünya sıralamasında 70. sırada bulunuyor.

Rusya, ev sahipliği yaptığı şampiyona ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor.

Asya Elemelerini Japonya'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Rusya vizesini alan Suudi Arabistan ise tarihinde 5. kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Toplam 32 takımın katıldığı Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'da oynanacak final maçıyla sona erecek.

64 maça sahne olacak şampiyonada 8 grupta dörder takım mücadele edecek. Toplam 11 kentte düzenlenecek kupada ilk tur gruplarında 48 maç oynanacak.

Kupada grup maçları 28 Haziran Perşembe günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 2. tura yükselecek.

2. TUR 30 HAZİRAN'DA

Toplam 16 takımın mücadele edeceği 2. tur müsabakaları tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

İkinci tur karşılaşmaları 30 Haziran ve 1, 2, 3 Temmuz'da yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H grupları, birbirlerinin ilk iki sırasında yer alan takımlarıyla çapraz eşleşecek.

Rakiplerini eleyen takımlar 6 ve 7 Temmuz'da çeyrek final maçlarına çıkacak. 10 ve 11 Temmuz'da oynanacak yarı final maçlarının ardından üçüncülük maçı 14 Temmuz'da Saint Petersburg'da, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da yapılacak.

MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası maçları turnuva süresince TRT’den yayınlanacak. Müsabakalar, TRT 1 ve TRT 4K’dan naklen ekranlara gelecek.

RUSYA

Suudi Arabistan, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Rusya Milli Takımı'nın turnuva öncesi form grafiği, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

FORM GRAFİĞİ

Rusya Milli Takımı'nın kalesini 1992'den 2002'ye kadar koruyan Stanislav Cherchesov'un, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından teknik direktörlüğe getirildiği Rusya, Dünya Kupası'na ev sahibi kontenjanından katılma hakkı kazandı.

Milli takıma gelmeden önce Legia Varşova'yı Polonya liginde şampiyonluğa taşıyan Cherchesov yönetimindeki Rusya, Dünya Kupası'nın provası niteliğindeki 2017 Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz, Meksika ve Yeni Zelanda ile A Grubu'nda mücadele etti.

3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Rusya, 3 gol attığı ve 3 gol yediği gruptan çıkmayı başaramadı. 2018'de oynadığı hazırlık maçlarında Brezilya, Fransa ve Avusturya'ya yenilen Rusya, Türkiye'yle de berabere kaldı.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Sovyetler Birliği döneminde Lev Yashin, Igor Chislenko, Oleg Blokhin, Eduard Streltsov gibi futbolcuların sürüklediği ülkenin kalesini, CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi'nde 6 şampiyonluk yaşayan Igor Akinfeev koruyor.

Rusya'nın kadrosunda Fedor Smolov (Krasnodar), Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexei Miranchuk (Lokomotiv Moskova), Alexander Golovin (CSKA Moskova) ve Alan Dzagoev (CSKA Moskova) dikkati çekiyor.

Teknik direktör Cherchesov, Rusya Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu olan 38 yaşındaki Sergey Ignashevich ve 34 yaşındaki Yuri Zhirkov'un da tecrübeleriyle katkı yapmasını bekliyor.

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Rusya, 1991'de dağılan SSCB ismiyle Dünya Kupası'na 7 kez katıldı. Turnuvada ilk kez boy gösterdiği İsveç 1958'de çeyrek finale çıkan SSCB, 1962 ve 1970'de de aynı başarıyı tekrar etti.

En büyük başarısını ise İngiltere'de düzenlenen 1966 Dünya Kupası'nda yakaladı. İtalya, Kuzey Kore ve Şili ile yarıştığı grubu lider bitirerek 2. tura yükselen SSCB, Macaristan'ı 2-1 ile geçerek adını ilk defa yarı finale yazdırdı. SSCB, yarı finalde Batı Almanya'ya, üçüncülük karşılaşmasında da Portekiz'e 2-1 mağlup oldu ve turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Sovyetler Birliği sonrası dönemde turnuvaya 3 kez (1994, 2002, 2014) katılabilen Rusya, üçünde de grup aşamasını geçemedi.

Dünya kupalarında 9 maç yapan Rusya, 2'şer galibiyet ve beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı. Rusya, Dünya Kupası tarihi boyunca 13 gol attı ve 13 gol yedi.

2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya'nın ve SSCB'nin dünya kupaları geçmişi şöyle:

Rusya:

1994 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2014 - Grup aşaması

SSCB:

1958 - Çeyrek final

1962 - Çeyrek final

1966 - 4'üncü

1970 - Çeyrek final

1982 - İkinci tur

1986 - Son 16 turu

1990 - Grup aşaması

SUUDİ ARABİSTAN

Rusya, Mısır ve Uruguay'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 1998 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı formasını giyen, 2016 Copa America'yı kazanan Şili Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Juan Antonio Pizzi'nin yönetimindeki Suudi Arabistan, Asya elemelerine 2. turdan başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Filistin, Malezya ve Doğu Timor'un bulunduğu A Grubu'nda yer alan Suudi Arabistan, 8 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puanla grubu lider bitirdi ve 3. tura yükseldi.

Suudi Arabistan, 2. turda gruplardan çıkan 12 takımın 6'şarlı iki grupta mücadele ettiği 3. turda, B Grubu'nda Japonya, Avustralya, BAE, Irak ve Tayland ile yarıştı. 10 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi elde eden Suudi Arabistan, 19 puan toplayarak grubunu 2. sırada tamamladı ve Dünya Kupası'nın yolunu tuttu.

ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

Daha önceki turnuvalarda Majed Abdullah, Sami al-Jaber, Mohamed al-Deayea, Mohammed al-Khilaiwi gibi oyuncuların forma giydiği Suudi Arabistan'ın en önemli kozu, ülkesinin El-Nassr Kulübünde oynayan santrafor Muhammad al-Sahlawi olacak.

Teknik direktör Pizzi, 16 kez fileleri havalandırarak Asya elemelerinin en skoreri olan al-Sahlawi'nin gollerine, Rusya'da da devam etmesini umuyor.

Suudi Arabistan'ın dikkat edilmesi gereken diğer isimleri ise İspanyol kulüplerinin kadrosunda yer alan Fahad al-Muwallad (Levante), Salem al-Dawsari (Villarreal) ve Yahya al-Shehri (Leganes).

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Suudi Arabistan Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. 1930 ile 1974 yılları arasındaki turnuvalarda yer almayan takım, 1994'e kadar da elemeleri geçemedi.

ABD 1994'te, Hollanda'ya karşı Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Fuad Enver, Fas'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada ise takımına turnuva tarihindeki ilk galibiyeti getiren golü kaydetti. Son maçında da Belçika'yı mağlup eden Suudi Arabistan, katıldığı ilk Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Fakat son 16 karşılaşmasında İsveç'e 3-1 yenilerek elendi.

Dünya kupalarında 13 maç yapan Suudi Arabistan, bunlardan 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 9'undan ise mağlubiyetle ayrıldı. Turnuvaya son olarak 2006'da katılan takım, Dünya Kupası tarihi boyunca 9 gol attı, kalesinde 32 gol gördü.

Suudi Arabistan'ın Dünya kupaları geçmişi şöyle:

1994 - Son 16 turu

1998 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması