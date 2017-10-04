Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de düzenlenen hava operasyonunda terör örgütü Nusra Cephesi'nin 12 saha komutanının öldürüldüğü ve örgüt elebaşının ciddi şekilde yaralandığı duyuruldu.

Hava saladırısının, 3 Ekim'de Rus istihbaratının içlerinde örgütün 1 numaralı ismi olarak gösterilen Ebu Muhammed El Culani'nin de bulunduğu örgüt liderlerinin toplantı yapacağı yeri ve zamanı öğrenmesinin ardından gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Igor Konashekov tarafından yapılan açıklamada, "Saldırı sonucu, Nusra Cephesi lideri Ebu Muhammed El Culani sayısız şarapnel parçasıyla yaralandı ve bir kolunu kaybetti. Birkaç bağımsız kaynaktan aldığımız bilgilere göre durumu kritik." ifadelerini kullandı.

Konashekov açıklamasında terör örgütünün 12 sözde liderinin yanı sıra 50 teröristin de öldürüldüğünü belirtti.