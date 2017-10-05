İstanbul’da Çeçen komutan Vahid Edelgiriev’i öldüren ekipte bulunan 2 Rus ajan, geçen yıl nisan ayında MİT ve emniyetin düzenlediği ortak operasyonla yakalanıp tutuklandı. 2 ajandan biri olan Aleksandr Smirnov’un 2000-2011 arasında işlenen 7 Çeçen cinayetinde ‘öncü ekip’te yer aldığı ortaya çıktı.
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Rus savcılık yetkilileri, geçtiğimiz günlerde, 1 yılı aşkın süredir İstanbul’da tutuklu bulunan Smirnov’un iadesini istedi. Rus yetkililer, Smirnov’un aslında kırmızı bültenle aradıkları, bir Rus işadamının katil zanlısı ‘Validol’ lakaplı Valid Lurahmayev olduğunu, sahte kimlikle Türkiye’ye girdiğini öne sürdü. Resmi yazının Türkiye’ye ulaşmasının ardından araştırma yapan Türk istihbarat yetkilileri, tutuklu kişinin Lurahmayev olmadığı gerçeğini ortaya çıkardı. Parmak izi araştırması da kesin olarak Rusları yalanladı. Hapisteki kişi, Çeçen cinayetlerine karışan Aleksandr Smirnov’du. Konuyla ilgili resmi yazılar, Rusya savcılık makamlarına gönderildi. Yaşananlar, Çin’deki bir Amerikalı casusun kurtarılması için yapılan girişimleri anlatan, başrollerinde Brad Pitt ve Robert Redford’un oynadığı 2002 yapımı Casus Oyunu (Spy Game) filmini anımsattı.
ÖNCÜ EKİPTEYDİ
Aleksandr Smirnov’un Çeçen cinayetlerinde keşif, planlama ve yer temini yaptıkları belirlenmişti. Tetikçiler Andrei Sholkhov, Dimitri Bodrov ve Vladimir Voronon ise hâlâ kayıp.
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