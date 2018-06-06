Rusya - Türkiye maçının ardından...

Dün akşam Rusya ile oynadık. Özel bir maçtı. Dünya Kupası maçlarına kısa bir süre kala şampiyona heyecanı her yanı sarmış. 24 ülkenin bayrağı arasında yoktuk. Üzülmemek elde değil. Tüm futbolseverler gibi dünyanın gözü kulağı Rusya’da olacak. Bir aylık süre boyunca futbolla yatıp futbolla kalkacağız. Birbirinden güzel maçlar izleyeceğimiz kesin…

İşte böylesine önemli bir organizasyonda Türkiye yok. Futbolumuzu, futbolcularımızı dünyanın en önemli yarışmasında göremeyeceğiz. Neden? Rusya’da olmadığımızın yanıtlarını herkes biliyor. Grup maçları sırasında yaşanılanlar ve bunları bize yaşatanlar ne yazık ki, hala baş tacı ediliyor…

Olayı kişilere indirgemenin hiçbir yararı yok aslında. Yıllardır bir türlü gerçekleştiremediğimiz yapısal değişim ve sistemsizlik Rusya’da olamayışımızın en açık nedenidir. Dileğimiz, ekonomisi ile her geçen gün büyüyen futbolumuzun üst düzey yarışların içinde hatta vazgeçilmezi olmasıdır. Onlarca tesisin, yapılan yatırımların, milyon dolarlara mal olan futbolcuların bir sonucu olmalı. Avrupa’nın birçok ülkesi ile neredeyse aynı harcamaları yapıyoruz. Ne var ki, sonuç hep hayal kırıklığı…

Dileriz, gençleşme ve yenilenme adına atılan adımlar olumlu sonuçlanır. Çok sevilen futbolumuz büyük yarışmaların için de yer alır. Bu tür bir başarıya ihtiyacımız var. Hem de çok…

Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İran ve Tunus maçlarında genç oyunculara şans verdi. Dün de aynı kadroyla sahadaydı. Bir tek Cenk Tosun yoktu. Son oynanan Tunus karşılaşması sırasında oyunu terk ederek taraftarla tartışması sonucu kırmızı kart görmüştü. Bir profesyonel futbolcunun asla yapmaması gereken bu hareket dileriz Cenk’e ders olur.

Dünya Kupası’na ev sahipliğe yapacak olan Rusya karşısında ortaya konulan futbol gelecek adına umut vericiydi. İran ve Tunus maçlarına göre daha tempolu ve mücadele gücü yüksek bir maç izledik. İlk yarı ev sahibi takımın daha baskılı olduğu, maçın son bölümünde Türkiye oyunda ağırlığını hissettirdi. Top bizdeyken tehlikeli olduk. Biraz daha hızımızı arttırmalıyız. Bir başka eksik yanımız ise top rakipteyken telaşlanıyoruz. Ayağa top yaptığımız da çok başarılıydık. Savunma arkasına atılan toplarla pozisyonlar bulduk. Gelecek adına iyi bir sınav verdiğimizi söyleyebiliriz.

ÇAĞLAR ÇOK İYİ

Golde büyük hatası olmasına rağmen sahanın en iyisiydi. Uzun süredir sıkıntılı bir bölge olan savunmanın güvencesi oldu.

NEREDESİN CENK?

Dünkü maç tam da Cenk’e göreydi. Yerine oynayan Kenan bu boşluğu dolduramadı.

ZEKİ ÇELİK SİFTAH YAPTI

A Milli Takım’ın genç yeteneklerinden Zeki Çelik dün ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giydi. İstanbulspor’da ter döken 21 yaşındaki sağ bek, 90. dakikada Şener Özbayraklı’nın yerine oyuna girerek ilk kez milli oldu.

KALE GOLE KAPANMIYOR

A Milli Takım’ın oynadığı son 4 maçta da gol yemesi dikkat çekti. Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçlarında Karadağ ve Tunus ile 2-2

berabere kalırken İran’ı 2-1 mağlup etti. Türkiye, son olarak dün de Rusya ile sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

SERKAN'DAN ASİST!



A Milli Takım’a ilk kez Mirce Lucescu tarafından çağrılan ve 3. maçına çıkan kaleci Serkan Kırıntılı, asist yaptı. Tecrübeli eldivenin 59. dakikada bulduğumuz beraberlik golü öncesinde uzun pası doğrudan Yunus Mallı’yla buluşurken gurbetçi yıldızın

şık vuruşunda top ağlarla buluştu.

LUCESCU: “Gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Buna da devam edeceğim. Çok iyi bir ekip kuracağıma eminim. Buna kendimi ikna ettim. Çalışma arkadaşlarımın ve oyuncularımın güvenini de kazandım. Onlara da güveniyorum.”