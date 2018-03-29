Zaharova'ya, düzenlediği basın toplantısında, İngiliz istihbaratına bilgi satan eski Rus ajanı Sergey Skripal'in İngiltere topraklarında sinir gazı ile zehirlenmesini gerekçe gösterip Londra'nın dayanışma çağrısı ile bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alan ülkeler hakkında bir soru yöneltildi.

Zaharova bu ülkeler için, "Londra ve Washington'ın baskılarına boyun eğerek büyük bir hata yapıyorlar" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Zaharova, Türkiye'nin, bir NATO ülkesine olmasına rağmen ittifaktaki pek çok müttefiğinin aksine Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almamış olmasına ilişkin bir soru karşısındaysa şunları söyledi: "(ABD ve İngiltere'den gelen) bu baskıya boyun eğmeyip Rusya karşıtı yaptırım kararları almayan ülkelerse hem Rusya ile ikili ilişkileri bakımından hem de uluslararası hukuk bakımından sorumlu davrandılar."

NATO, ittifakın genel merkezinde bulunan 7 Rus diplomatın akreditasyonlarını iptal edip 3 Rus diplomatın da akreditasyon başvurusunu reddetmişti.

Bunun dışında, Batı'daki herhangi bir ittifak ya da birlikte yer almamalarına karşın Brüksel'le çeşitli ortaklıkların müzakere aşamasında olan Ukrayna, Moldova ve Gürcistan gibi ülkeler de İngiltere'yle dayanışma kararı adına Rus diplomatları ülkeden gönderme kararı almıştı.

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