"Rusya Türkiye'ye S-400'lerin iç düzeneğine erişme hakkı vermeyecek" iddiası

Rusya ve Türkiye arasında yapılan S-400 görüşmelerine yakın olduğu belirtilen bir kaynak Gazeta.ru'ya demecinde, "S-400 sistemlerine ait elektronik kodların hepsini ve iç düzeneği onlara (Türkiye'ye) vermeyeceğiz. Anlaşmaya göre, teknik onarım ve bakım işlemlerini sadece biz yapacağız. Onlarsa bu sistemlerin içini açmayacak" dedi.
Türkiye, Rusya'dan S-400 satın almak için ön ödeme yapmıştı. Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, ismi belirtilmeyen kaynak ayrıca, Türkiye'ye satılacak S-400 sistemleri için, bir cismin kimliğini yani hangi ülkeye ait olduğunu belirleyen radarın da Rusya tarafından kurulacağını söyledi.
Kaynak şöyle devam etti: "Türklerin S-400 sisteminin iç mekanizmalarını görme talebini yerine getirmeyeceğiz. Zira sistemlerin içerisine, bir cismin düşmana mı yoksa sizin ülkenize mi ait olduğunu gösteren Rus yapımı bir radar sistemi kurulacak. Türkler, şifreleri ve kontrolü onlara vermemizi istedi. Fakat biz bunu reddettik."
Diğer taraftan Rusya merkezli Güvenlik, Savunma ve Hukuk Sorunları Akademisi'nin başkan yardımcısı Viktor Yesin ise Gazeta.ru'ya demecinde, hava savunma sistemlerinin iç düzeneğine erişim izni verilmemesinin, bu silahların ihraç edildiği durumlarda 'sıradan bir uygulama' olduğunu söyledi.
Yesin şu ifadeleri kullandı: "Ülkeler arasında bir satın alma anlaşması imzalandığında, satın alan tarafın sistemleri kendi başına sökme hakkı bulunmaz. Bakım çalışmaları sadece bizim uzmanlarımız tarafından yapılır. Nitekim satın alan taraf, kendi üzerine bu sistemleri üçüncü bir ülkeye satmama ve sistemde değişiklik yapmama yükümlülüğünü almış olur. Onlara bu sistemlerin nasıl üretildiğine ilişkin bir belge de verilmez."
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