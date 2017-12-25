Rus uzay ajansı Roscosmoc, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ultra lüks bir otel işletme planları yapıyor. Dünya’nın insan yapımı uydularından olan istasyonda, zengin uzay turislerine Dünya manzaralı bir konaklama tesisi kurulması hedefleniyor.
İstasyonda kurulması planlanan lüks süit, ikişer metreküplük özel kabinlere sahip olacak ve konuklar Dünya’ya 643 km yukarıdan bakarak buralarda uyuyacak. Lüks oteli ziyaret eden uzay turistleri, kablosuz internet bağlantısından, egzersiz ekipmanlarından, hijyen ve sağlık istasyonlarından faydalanabilecek.
Uzay turistleri, profesyonel kozmonotlar eşliğinde istasyonun dışına adım atacak ve uzay yürüyüşü yapacaklar.
26 milyar rubleye (1,7 milyar lira) mal olması tahmin edilen lüks uzay otelinin masrafları Rusya devleti ve özel şirketler tarafından karşılanacak.
Uzay otelinde kalmak isteyen turistlerin ödemesi gereken ücret ise bir hayli yüksek. Henüz inşa edilmeyen otel için rezervasyon yaptırmak isteyenler, RKK Energia şirketine önden 4 milyon dolar ödemeyi kabul etmek zorunda. Turistler iki yıl sonra 12,6 milyon dolarlık ikinci ödemeyi yapacak ve son taksit olan 10,8 milyon dolar ise uçuştan hemen önce ödenecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.