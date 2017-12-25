Rus uzay ajansı Roscosmoc, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ultra lüks bir otel işletme planları yapıyor. Dünya’nın insan yapımı uydularından olan istasyonda, zengin uzay turislerine Dünya manzaralı bir konaklama tesisi kurulması hedefleniyor.

İstasyonda kurulması planlanan lüks süit, ikişer metreküplük özel kabinlere sahip olacak ve konuklar Dünya’ya 643 km yukarıdan bakarak buralarda uyuyacak. Lüks oteli ziyaret eden uzay turistleri, kablosuz internet bağlantısından, egzersiz ekipmanlarından, hijyen ve sağlık istasyonlarından faydalanabilecek.

Uzay turistleri, profesyonel kozmonotlar eşliğinde istasyonun dışına adım atacak ve uzay yürüyüşü yapacaklar.

26 milyar rubleye (1,7 milyar lira) mal olması tahmin edilen lüks uzay otelinin masrafları Rusya devleti ve özel şirketler tarafından karşılanacak.

Uzay otelinde kalmak isteyen turistlerin ödemesi gereken ücret ise bir hayli yüksek. Henüz inşa edilmeyen otel için rezervasyon yaptırmak isteyenler, RKK Energia şirketine önden 4 milyon dolar ödemeyi kabul etmek zorunda. Turistler iki yıl sonra 12,6 milyon dolarlık ikinci ödemeyi yapacak ve son taksit olan 10,8 milyon dolar ise uçuştan hemen önce ödenecek.

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