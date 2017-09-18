Rusya ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında doğalgaz anlaşması

Rus petrol şirketi Rosneft'in kuzey Irak'ta doğalgaz boru hattı yatırımı yapma konusunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile anlaştığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, 2014'ten beri Bağdat'taki merkezi hükümetten bağımsız olarak petrol ihraç ediyor. Bu yıl Kuzey Irak'ın alıcı listesine giren Rosneft, yarı özerk olan idareye, gelecekteki petrol satışları karşılığında yüz milyonlarca dolar kredi veriyor.

YATIRIM 1 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE OLACAK

Rosneft ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün yaptıkları açıklamada, Rosneft'in IKBY'de bir doğalgaz boru hattını finanse ederek bu alandaki yatırımlarını genişleteceği belirtildi.

Reuters haberine göre, anlaşmaya yakın iki kaynak, yatırımların 1 milyar doların üzerinde olacağını söyledi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, yıllardır bütçe gelirleri ve petrol ihracatının paylaşımı konusunda uzlaşmazlık yaşadığı Bağdat yönetiminden ayrılmak için 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumuna gidecek.

Üretim bazında dünyanın en büyük kamuya açık petrol şirketi olan Rosneft için anlaşmanın, uluslararası çaptaki doğalgaz emellerinin gerçekleşmesi yolunda büyük bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

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