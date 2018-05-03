Rusya'ya 20 bin tonluk tavuk ihracatı yolda

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) piliç eti üretiminde dünyada 8'inci sıradaki Türkiye'deki sektörün her geçen yıl büyüdüğünü ve payını artırdığını söyledi.
Sektörde geçen yıl üretimin bir önceki yıla kıyasla yüzde 11 artışla 2,38 milyon tona yükseldiğine işaret eden Koca, bu yıl da büyümenin aynı oranda gerçekleşmesini tahmin ettiklerini bildirdi.
Koca, beyaz ete talebin yaz döneminde arttığını, ramazan ayıyla birlikte tüketimde daha fazla artış beklediklerini dile getirdi.
Dövizdeki yükselişe paralel, sektörün maliyetlerinin de arttığına dikkati çeken Koca, bunu fiyatlara yansıtmadıklarının, fiyatların geçen yılın altında olduğunun altını çizdi.
Türkiye'nin geçen yıl 443 bin 21 ton kanatlı et ihraç ettiğini vurgulayan Koca, ülkenin ayak hariç piliç eti ihracatında 5'inci sırada olduğunu ifade etti.
Koca, geçen yıl ihracat artışının yüzde 30 düzeyinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
Rusya'ya tavuk ihracatında bürokratik işlemlerin tamamlanmadığına dikkati çeken Koca, "Rusya sağlık raporunu 15-20 gün önce onayladı, ihracat yapılabilir konuma geldik. Görüşmelerde fiyat vermeye başladık. Rusya'ya 15-20 bin tonluk kanatlı eti ihracatı olacaktır." diye konuştu.
Koca, Irak'a ihracatta da bazı ufak tefek sıkıntıların bulunduğunu, buna karşın Türkiye'nin payında bir azalma olmadığını bildirdi.
- "Mısırda gümrük vergisi sıfırlanmalı"
Türkiye'de beyaz et sektörünün büyümesi için yeterli kümes olması gerektiğine işaret eden Koca, "Kümes olmadan sektörün büyümesi mümkün değil. Geçen yıllarda IPARD kaynaklı destekler verildi, kümesler entegrelerle hiç alakası olmayan yerlerde yapıldı. Şu anda sektörün en büyük sorunu kümestir. Yeterli kümes olmaması halinde ileride sektörün büyümesinde ciddi yavaşlama olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Koca, sektörün bir diğer sorununun da Biyogüvenlik Yasası olduğunu dile getirerek, AB ile uyumlu bir mevzuat yapılması gerektiğini vurguladı. Koca, "Biyogüvenlik Yasası bu şekilde olduğu sürece bizim rahat etmemiz mümkün değil, gelecekte de gıda sektörünün başı çok ağrıyacaktır." ifadesini kullandı.
Öte yandan sektörün önemli ham maddelerinden biri olan mısırda gümrük vergisinin sıfırlanmasını talep ettiklerini belirten Koca, yurt içindeki üretimi baltalamayacak bir modelin oluşması gerektiğini kaydetti.
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