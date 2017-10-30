İki hafta önce St. Petersburg'un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı, Rus televizyon sunucusu Kseniya Sobçak’ın adaylığını açıklamasından sonra, Gordon, "Hakkımı kullanıp Rusya başkanlığına aday olmaya karar verdim. Muhtemelen kararları başkanlık idaresi tarafından koordine edilmeyen tek aday olacağım" sözleriyle duyurdu.

Hiçbir parti üyeliği bulunmayan Gordon'un bağımsız aday olarak seçilmesi için 300 bin imzaya ihtiyacı olacak. "Cazibenin temsilcisi değilim, ağzımda gümüş kaşıkla doğmadım" diyen Gordon, kadın ve çocukların haklarının korunmasına odaklı olacağını ve bu alanda uzun yıllardır deneyimli olduğunu bildirdi.





Putin'e bir kadın rakip daha!









































Putin'e bir kadın rakip daha!

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Yekaterina Gordon

Başkanlık Seçimi

2018

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Kseniya Sobçak