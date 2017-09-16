Rusya'ya ihracat artışı yüzde 50'yi geçti

Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, bu yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 52,5 artarak 1 milyar 556 milyon 696 bin dolara ulaştı.
Rus uçağının düşürülmesine yönelik yaşanan krizin ardından karşılıklı ilişkilerin bozulması ile geçen yıl dip seviyelere inen Rusya'ya ihracat, bu yıl yükselişe geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2015 genelinde 3 milyar 679,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen Rusya'ya, geçen yıl 1 milyar 787,1 milyon dolarlık ihracat yapıldı.
Özellikle Ocak 2016'da 95,5 milyon dolarla Rusya'ya "son 10 yılın en düşük ocak ayı ihracatı" gerçekleştirilirken, geçen yılın 8 ayında da toplamda 1 milyar 20 milyon 880,5 bin dolarlık ihracata imza atıldı.
Rusya'ya gerçekleştirilen ihracat 2017'nin ocak-ağustos döneminde ise 1 milyar 556 milyon 693,3 bin dolar oldu. Bu rakam mevsimsel açıdan bakıldığında kademeli toparlanmaya işaret ederken, yıllık bazda da yüzde 52,5 artışı ortaya koydu.
EN HIZLI ARTIŞ MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE
Rusya'ya 27 sektör tarafından gerçekleştirilen ihracat rakamlarına bakıldığında, yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 24'ünde artış, 3'ünde ise azalış gözlendi. Azalış yaşanan sektörlerde başı yüzde 99,3 ile "gemi ve yat" çekerken, bunu yüzde 39,2 ile "tütün", yüzde 15 ile de "zeytin ve zeytinyağı" takip etti.
Yılın 8 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzdesel olarak en hızlı artışın yaşandığı sektör ise yüzde 207,4 ile "mücevher" oldu. Mücevher sektöründe 2016'nın ocak-ağustos döneminde 6 milyon 997,5 bin dolar olan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde 21 milyon 508,7 bin dolar oldu.
Mücevheri, yüzde 150,4'lük artışla yaş meyve ve sebze sektörü takip etti. Yaş meyve ve sebze sektörü yılın 8 ayında 259 milyon 342,5 bin dolarlık ihracata imza atarken, böylece "Rusya'ya en fazla ihracat yapan sektör" olarak da kayıtlara geçti.
Yaş meyve ve sebzeden sonra rakamsal olarak Rusya'ya en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör 200 milyon 689,8 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 197 milyon 413,2 bin dolarla da "otomotiv endüstrisi" oldu.
SEBZE VE MEYVE DAHA OLUMLU SEYREDECEK
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Galip Savaşır, son zamanlarda Rusya ile ilişkilerin güzel ilerlemesi ve karşılıklı adımların atılmasının ticarete olumlu yansıdığını söyledi.
Rakamların daha iyi olabileceğini ancak eski ihracat seviyelerine doğru hızlı bir dönüş olduğunu anlatan Savaşır, "Biz bundan iş camiası olarak çok memnunuz." dedi.
|(BİN DOLAR)
|1 OCAK - 31 AĞUSTOS
|SEKTÖR
|2016
|2017
|Değişim (%)
|Süs Bitkileri ve Mam.
|4,46
|105,90
|2276,2
|Mücevher
|6.997,47
|21.508,73
|207,4
|Yaş Meyve ve Sebze
|103.565,11
|259.342,48
|150,4
|Meyve Sebze Mamulleri
|1.806,22
|3.667,06
|103,0
|Savunma ve Havacılık Sanayii
|1.963,91
|3.754,37
|91,2
|Deri ve Deri Mamulleri
|62.835,52
|119.150,13
|89,6
|Diğer Sanayi Ürünleri
|2.253,00
|4.102,18
|82,1
|Makine ve Aksamları
|72.401,20
|120.812,46
|66,9
|Çelik
|25.853,75
|40.504,95
|56,7
|Hazırgiyim ve Konfeksiyon
|77.460,91
|119.810,13
|54,7
|Elektrik Elektronik ve Hizmet
|57.344,14
|84.515,61
|47,4
|İklimlendirme Sanayii
|51.253,36
|75.523,36
|47,4
|Otomotiv Endüstrisi
|135.224,31
|197.413,18
|46,0
|Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
|144.835,38
|200.689,81
|38,6
|Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
|13.470,67
|18.584,62
|38,0
|Demir ve Demir Dışı Metaller
|47.044,43
|64.164,07
|36,4
|Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
|23.785,76
|32.212,79
|35,4
|Fındık ve Mamulleri
|10.327,46
|13.822,32
|33,8
|Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
|36.368,36
|47.463,91
|30,5
|Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
|20.094,43
|25.511,12
|27,0
|Madencilik Ürünleri
|20.770,96
|25.870,89
|24,6
|Tekstil ve Hammaddeleri
|36.963,57
|44.657,16
|20,8
|Halı
|2.183,65
|2.529,05
|15,8
|Kuru Meyve ve Mamulleri
|13.328,16
|14.168,93
|6,3
|Zeytin ve Zeytinyağı
|130,50
|110,95
|-15,0
|Tütün
|27.192,76
|16.535,98
|-39,2
|Gemi ve Yat
|24.862,51
|164,19
|-99,3
|TOPLAM
|1.020.321,96
|1.556.696,34
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