Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, yılın dört aylık döneminde Rusya'ya 868 bin 8 ton ürün ihraç edilerek karşılığında 1 milyar 98 milyon 707 bin 61 dolar gelir sağlandı.
Türkiye'den Rusya'ya geçen yılın aynı döneminde 612 bin 84 ton ürün gönderilerek karşılığında 673 milyon 439 bin 675 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece söz konusu dönemler itibarıyla bu ülkeye ihracat miktar bazında yüzde 42, değer bazında ise yüzde 63 artış gösterdi.
Rusya'ya ihracatta ilk sırayı yaş meyve sebze ürünleri aldı. Ocak-mart döneminde bu ülkeye 315 bin 186 ton yaş meyve sebze satılarak karşılığında 202 milyon 184 bin 338 dolar gelir elde edildi. 2017'nin aynı döneminde Rusya'ya 164 bin 878 ton yaş meyve sebze ihraç edilmiş ve karşılığında 89 milyon 964 bin 114 dolar gelir sağlanmıştı. Söz konusu dönemler itibarıyla ihracat miktar olarak yüzde 91, tutar olarak yüzde 125 artış gösterdi.
Doğu Karadeniz'in ihracatı 48 milyon dolar
Bu dönemde Doğu Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracat yüzde 46 artışla 48 milyon 128 bin 186 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bölge ihracatında da 41 milyon 274 bin 847 dolarla yaş meyve sebze ürünleri ilk sırada yer aldı.
"İhracat daha üst noktalara ulaşacaktır"
DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun yaş meyve ve sebze sektörünün en önemli pazarı olduğunu söyledi.
Ocak-nisan döneminde Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatında yüzde 125 artış yaşandığını belirten Kalyoncu, "Bu sektörü, taşıt araçları ve yan sanayi ile kimyevi maddeler ve mamulleri takip etmektedir. Rusya yaş meyve sebze sektörünün öncelikli pazarıdır. Kısıtlamaların kalkmasıyla yaş meyve sebze ürünleri ihracatında yüzde 125 artış yaşanması sektöre rahat bir nefes aldırdı." dedi.
Domates ürünlerindeki kısıtlamanın kaldırılması ve ticaretin serbest kurallar çerçevesinde yürümesiyle ihracatın daha üst noktalara ulaşacağını dile getiren Kalyoncu, şunları kaydetti:
"Türkiye geneli Rusya Federasyonu'na yapılan yaş meyve sebze ihracatında yılın 4 ayında Trabzon ikinci sırada yer aldı. Karadeniz Bölgesi illeri içinde ise Trabzon birinci sırada bulunuyor. Karadeniz Bölgesi'nden gerçekleşen ihracatın yüzde 90'ı tek başına Trabzon tarafından yapıldı. Birlik olarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ihracatın daha üst rakamlara ulaşması konusunda gayret sarf edeceğiz."
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