Rusya, bir annenin internet üzerinden bebeğini satılığa çıkardığı iddialarıyla sarsıldı. Çünkü ilanda “Çocuğum çok sağlıklı ve alan kişi dilediği gibi kullanabilir” gibi ifadeler yer alıyor ve alıcılardan 4 bin 400 dolar (18 bin 400 TL) talep ediliyor. İlanın sosyal medyada hızla yayılması üzerine polis alarma geçti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Çelyabinsk şehrinde yaşayan Lyudmila Sadryeva (40), organ kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Ancak Sadryeva, suçlamaları kabul etmedi. İlandan polis baskınıyla haberdar olduğunu belirten kadın ifadesinde, “Anlaşamadığım ev arkadaşım ilanı intikam için vermiş” dedi. Ölüm tehditleri aldığı ve çocuğunu bu yüzden okula götüremediği için şikâyetçi olan Sadryeva, olaydan sonra kaçan ev arkadaşının yakalanmasını istedi. Şimdi polis her yerde kaçan ev arkadaşını arıyor.

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