Rusya’nın Sibirya bölgesinin güneyinde bulunan Tuva Eyaleti’nde Sovyetler döneminde yapılan HES barajının taşmasının ardından bir mumya mezarı bulundu.



İHA'nın haberine göre, Sibirya’nın güneyinde bulunan Türki Cumhuriyetlerden olan Tuva Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde 1985 yılında Sovyetler döneminde yapılan HES barajının yağışlar nedeniyle taşmasıyla bir mumya mezarı ortaya çıktı. Tuva Eyaleti’nde Rus arkeologlar tarafından yapılan kazılar sonucu bulunan mumya üzerinde çalışma başlatıldı. Mumyanın bir kadın mumyası olduğu, alt vücut kısmının korunduğu bildirildi. Diğer taraftan mumyanın milattan önce 1. yüzyılda Hun Türkleri'nden kalma bir mumya olduğu tespit edildi. Mumya ile ilgili detaylı çalışmaların St. Petersburg’ta süreceği bildirildi.

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