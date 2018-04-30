Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerinin İstanbul'a sevkine ilişkin, eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile Vodafone Park'a inen helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 16 rütbeli sanığın yargılandığı davada, tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
AA'nın haberine göre, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar, dönemin Yalova Hava Meydan Komutanı Albay Metin Yıldırım, Kurmay Binbaşı Mehmet Gürler, Teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, Astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları Üsteğmenler Hasan Kaya ve Tuncay Yıldırım ile Ali Yağmur ve Faruk Özdemir katıldı. Tutuksuz 7 tutuksuz sanığın da hazır bulunduğu duruşmada müdahil kurumlar, Başbakanlık ve TBMM'yi de avukatları temsil etti.
"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ" SUÇUNDAN DA CEZA İSTENDİ
Duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Demircioğlu, hazır olduğunu belirttiği mütalaasını okudu.
Darbe girişimi gecesinde yaşanan olayların anlatıldığı mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.
Sanıkların tamamının ayrı ayrı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanıklardan Tuncay Yıldırım'ın, "kamu aracı kullanılarak cebirle, gece vakti silahla ve birden fazla kişi tarafından iş yeri dokunulmazlığının ihlali" (Beşiktaş Vodafona Park'a helikopter indirilmesi) suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada, tutuksuz sanıkların hükmen tutuklanması da istendi.
Söz alan sanık ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Yağmur, Faruk Özdemir, Faruk Şimşek, Tuncay Yıldırım, Hasan Kaya, Hasan Yıldırım, Metin Yıldırım, Mehmet Gürler ve Sabri Çalışkan'ın, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, suçun niteliği ve kaçma riskine göre bu hallerinin devamına hükmetti.
Sanıklara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren heyet, duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.
İDDİANAMEDEN
İddianamede, Yalova Hava Meydan Komutanlığı ve İstanbul/Yeşilköy Hava Harp Okulu Komutanlığı personeli olan sanıkların, darbeci askeri kanadın İstanbul'daki fiili hakimiyetini sağlamak ve onları takviye etmek amacıyla sanık Hava Meydan Komutanı Kurmay Albay Metin Yıldırım'ın talimatı ve yönlendirmesiyle bir grup Hava Harp Okulu öğrencisini mühimmatlarıyla otobüse bindirerek İstanbul'a naklettikleri aktarılıyor.
Nakil amacıyla hazırlanması istenen ikinci grubun ise darbe girişiminin başarısız olması nedeniyle İstanbul'a gönderilemediği belirtilen iddianamede, sanıklardan helikopter pilotları Tuncay Yıldırım ve Haşan Kaya'nın, silahlı ve teçhizatlı helikopterle İstanbul'a personel naklettikleri aktarılıyor.
Suçtan zarar gören Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'a helikopterlerle inilerek, işgal edilecek bölgelere ekip göndermeye çalışıldığı kaydedilen iddianamede, darbe girişiminin başarısız olması üzerine sanıkların Yalova'ya geri döndükleri anlatılıyor. Bazı sanıkların terör örgütüyle bağlarını kabul ettikleri aktarılan iddianamede, sanıkların geneli açısından terör örgütüyle aralarında süreklilik ve çeşitlilik arz edecek şekilde organik bağ bulunduğu ifade ediliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.